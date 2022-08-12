Социальные сети помогают ученым следить за редко встречающимися китами

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12 августа 2022, 14:45

Фото: Соцсети

Сообщения в социальных сетях помогли ученым следить за одним из самых редких видов китов в Новой Зеландии, редко встречающимся южным правым китом или тогорой, сообщает «eurekalert.org».

Проведенное в сотрудничестве с Департаментом охраны природы исследование показывает, что южные киты медленнее, чем ожидалось, восстанавливают среду обитания в материковых водах.

Одна из направлений изучения о китах, это знания о зимовках вида на материке, которые были потеряны, когда численность упала из-за китобойного промысла.

«Фотографии, предоставленные в социальных сетях и гражданскими учеными, оказываются настолько важными для мониторинга популяций этих выздоравливающих китов», — говорит Крансвик из Оклендского университета. «Мы можем оценить вид кита, и выяснить, как долго кит оставался в определенной области».

«Мы прошли через десять лет данных социальных сетей, чтобы извлечь эти отчеты о наблюдениях», — говорит Ханна Хендрикс, морской биолог из Департамента охраны природы. «По всей стране разбросано очень мало исследователей китов и рейнджеров, поэтому мы полагаемся на то, что общественность будет нашими глазами и ушами».

На южных китов охотились почти до полного исчезновения, а глобальная численность упала до 500. К 2009 году, по оценкам, 2 200 китов находились в водах Новой Зеландии, перемещаясь между субантарктическими островами Окленд (Maungahuka) и островом Кэмпбелл (Motu Ihupuku), и иногда были встречены вокруг материковой части Новой Зеландии, включая остров Стюарт (Rakiura). Цифры говорят о том, что популяция медленно восстанавливается.

Поскольку киты приближаются к берегу, многие фотографии были с вершин скал или даже с пляжа. Киты остаются такой редкостью вокруг материковой части Новой Зеландии, что, возможно, в год будет только одно случайное наблюдение, но оно чрезвычайно важно для мониторинга и изучения этих животных.