Почему большинство недавно вылупившихся морских черепах Флориды являются самками

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11 августа 2022, 17:45

Фото: www.stockvault.net

Почти все детеныши морских черепах, вылупившиеся из своих яиц – самки. На некоторых пляжах Флориды из-за тепловых волн, усугубленных изменением климата, в этом сезоне вылупились черепахи исключительно женского пола, пишет издание «live science».

Во Флориде встречаются пять различных видов морских черепах, в том числе головастые черепахи (Caretta caretta) и зеленые черепахи (Chelonia mydas).

Бетт Зиркельбах, менеджер Черепашьей больницы во Флорида-Кис, рассказала изданию Reuters, что ученые не нашли самцов морских черепах за последние четыре года. Итак, что же происходит?

Температура играет важную роль в определении пола развивающихся морских черепах. Дело в том, что соотношение полов черепах определяется температурой, при которой инкубируются их яйца. Более высокие температуры при инкубации производят больше самок.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований изменение климата повышает температуру гнездящихся песков, в результате чего соотношение полов черепах искажается в сторону самок.

Введение слишком большого количества самок и недостаточного количества самцов в популяции черепах может снизить способность животных к размножению, когда черепахи достигают зрелого возраста, увеличивая риск их локального вымирания.