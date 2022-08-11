В НАСА обнаружили ранее неизвестную потерю антарктического льда

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11 августа 2022, 13:28

Фото: NASA/GSFC/OIB

Наибольшая неопределенность в прогнозировании глобального повышения уровня моря заключается в том, как потеря льда в Антарктиде будет ускоряться по мере потепления климата.

Сразу два исследования проведенные в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии, показывают неожиданные новые данные о том, как Антарктический ледяной щит теряет массу в последние десятилетия.

Уже откол льда от фронта ледника изменил и продолжает менять береговую линию Антарктики за последние 25 лет.

Исследователи обнаружили, что край ледяного щита сбрасывает айсберги быстрее, чем может образовываться новый лед.

Это неожиданное открытие удваивает предыдущие оценки потери льда с плавающих шельфовых ледников Антарктики с 1997 года, с 6 триллионов до 12 триллионов метрических тонн.

Потеря льда ослабила шельфовые ледники и позволила антарктическим ледникам быстрее течь в океан, ускоряя темпы глобального повышения уровня моря.

Другое исследование показывает в беспрецедентных деталях, как истончение антарктического льда по мере таяния океанской воды распространилось от внешних краев континента в его внутреннюю часть, почти удвоившись в западных частях ледяного щита за последнее десятилетие.

В совокупности дополнительные отчеты дают наиболее полное представление о том, как меняется замерзший континент.

«Антарктида рушится по краям», — говорит ученый JPL Чад Грин, ведущий автор исследования отела. «И когда шельфовые ледники истощаются и ослабевают, массивные ледники континента, как правило, ускоряются и увеличивают скорость глобального повышения уровня моря».

Большинство антарктических ледников текут в океан, где они заканчиваются плавающими шельфовыми ледниками толщиной до 3 километров и до 800 километров в поперечнике. Шельфовые ледники действуют как опоры ледников, удерживая лед от простого скольжения в океан.

Когда шельфовые ледники стабильны, они имеют естественный цикл пополнения, который сохраняет их размер довольно постоянным в долгосрочной перспективе.

Но в последние десятилетия потепление океана дестабилизирует шельфовые ледники Антарктиды, растапливая их снизу, делая их тоньше и слабее.

Спутниковые высотомеры измеряют процесс истончения, регистрируя изменение высоты льда, но до этого исследования не было всесторонней оценки того, как изменение климата может повлиять на льды по всему континенту.

Это всегда было трудной задачей. Но теперь у нас достаточно данных с нескольких спутниковых датчиков, чтобы увидеть четкую картину того, как береговая линия Антарктиды развивалась в последние годы».

Для нового исследования Грин и его соавторы синтезировали спутниковые снимки континента в видимом, тепловом инфракрасном (тепло) и радиолокационном длинах волн с 1997 года. И нанесли на карту края шельфовых ледников около 50 000 километров береговой линии Антарктики.

В дополнительном исследовании ученые JPL объединили почти 3 миллиарда точек данных из семи космических альтиметрических приборов, чтобы получить самый длинный непрерывный набор данных об изменяющейся высоте ледяного щита - индикаторе потери льда - еще с 1985 года.

Они использовали радиолокационные и лазерные измерения высоты льда с точностью до сантиметров, чтобы создать ежемесячные карты изменений с самым высоким разрешением, когда-либо сделанных при потере льда.

Карта даже показывает подъем и падение ледяного покрова, поскольку подледниковые озера регулярно заполняют и опустошают километры под поверхностью.

«Тонкие изменения, подобные этим, в сочетании с улучшенным пониманием долгосрочных тенденций из этого набора данных, помогут исследователям понять процессы, которые влияют на потерю льда, что приведет к улучшению будущих оценок повышения уровня моря», - сказал Йохан Нильссон из JPL, ведущий автор исследования.

Потери от таяния настолько опередили естественный рост шельфового ледника, что исследователи считают, что маловероятно, что Антарктида сможет вырасти до своего уровня к концу этого столетия.

Фактически, полученные данные свидетельствуют о том, что можно ожидать больших потерь в ближайшее время. Крупнейшие шельфовые ледники Антарктиды, по-видимому, движутся к крупным событиям отрыва в ближайшие 10-20 лет.