В озере Алтайского края погибла вся рыба

Из озера Клубничное в Алтайском крае неизвестные полностью спустили воду, что привело к гибели рыбы в водоеме, сообщает «НИА Экология».
Александр Пластеев, глава Залесовского муниципального округа прокомментировал, что кто-то отодвинул задвижку у гидросооружения, после чего вода ушла, а дно осушенного озера оказалось покрытым толстым слоем погибшей рыбы.
По словам Пластеева, гидросооружения и территории вокруг Клубничного озера находятся в аренде сельскохозяйственного предприятия «Залесовское».
Аналогичный случай со спуском воды из озера уже случался осенью прошлого года. Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.