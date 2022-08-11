В озере Алтайского края погибла вся рыба

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

11 августа 2022, 12:47

Фото: www.stockvault.net

Из озера Клубничное в Алтайском крае неизвестные полностью спустили воду, что привело к гибели рыбы в водоеме, сообщает «НИА Экология».

Александр Пластеев, глава Залесовского муниципального округа прокомментировал, что кто-то отодвинул задвижку у гидросооружения, после чего вода ушла, а дно осушенного озера оказалось покрытым толстым слоем погибшей рыбы.

По словам Пластеева, гидросооружения и территории вокруг Клубничного озера находятся в аренде сельскохозяйственного предприятия «Залесовское».

Аналогичный случай со спуском воды из озера уже случался осенью прошлого года. Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.