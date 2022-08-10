Радионова: Прокуратура провела проверку в Приморском океанариуме

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10 августа 2022, 09:25

Фото: www.stockvault.net

По факту болезни и гибели дельфинов и белух прокуратура провела проверку в Приморском океанариуме и выявила серьезные нарушения содержания животных, повлекшие к смерти, пишет в своем телеграм глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Оказалось, что млекопитающие жили бок о бок со строительным мусором и остатками системы вентиляции. В океанариуме отсутствовало своевременное обновление поверхностей резервуаров для содержания животных, а также не было ветеринарного пункта. Виновные будут привлечены к ответственности, - пишет Радионова.

Нарушения законодательства при содержании морских млекопитающих нашли свое подтверждение. Ранее в соцсетях появилась информация, что животные болеют, а из-за нарушения их содержания едят куски гидроизоляции бассейна.

Сразу два административных дела было заведено прокуратурой.

В ведомстве также уточнили, что в вольерах для белухи, дельфинов, моржа отслоилась гидроизоляция, которую морж стал есть, повредив губу. Белуха травмировала хвост об установленный в бассейне датчик.