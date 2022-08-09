Во время миграции животных, выживают самые толстые

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9 августа 2022, 14:46

Фото: Соцсети

Животные, живущие в сезонных условиях, развили различные адаптации, включая накопление жира в организме и миграцию, чтобы справиться с сезонными максимумами и минимумами в доступности и качестве ресурсов, сообщает «Fesummaries».

Так, например животные, которые мигрируют в сезонные диапазоны с более качественными и более обильными запасами пищи, могут выжить при более низких уровнях жира в организме, чем их коллеги, которые не мигрируют и испытывают более низкое качество и изобилие пищи сезонно.

Ученые изучили, как жировые отложения и миграционная тактика влияют на зимнюю выживаемость снежных баранов в горах Сьерра-Невада в Калифорнии, США.

Снежные бараны Сьерра-Невады демонстрируют, по крайней мере, три миграционные тактики, включая резидентство (оставаясь на одном ареале круглый год), традиционную миграцию (совершая одно сезонное движение туда и обратно между высокогорными хребтами) и колеблющуюся миграцию (совершая множественные сезонные перемещения туда и обратно между высокогорными и низкими диапазонами).

Независимо от миграционной тактики, животные с высоким уровнем жира в организме испытывали высокие показатели выживаемости в зимний период.

Животные, которые оставались жить на больших высотах в течение зимы, чувствовали себя хуже при более низких уровнях жира в организме, чем колеблющиеся или традиционные мигранты.

Колеблющиеся мигранты, которые были наиболее гибкими с точки зрения передвижения и использования зимней среды обитания, испытывали высокую выживаемость независимо от уровня жира в организме.

В совокупности результаты показывают, что жировые отложения обеспечивают важный буфер против суровых условий окружающей среды и что способность откладывать жир варьируется в зависимости от окружающей среды.