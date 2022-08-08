Экологические итоги недели: на Сахалине нерестилища 14 рек оказались пустыми; в Альпах закрываются пешеходные маршруты

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

8 августа 2022, 10:52 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Прошедшая неделя запомнилась экологам продолжающимися пожарами в Якутии, где с 19 июля объявлен режим ЧС, а также из-за пожаров уже более шести дней в воздухе региона скапливаются вредные химические вещества, превышающие предельно допустимую концентрацию. В Европе не прекращается жара, итальянские, испанские и британские фермеры подсчитывают убытки из-за нехватки воды. В результате продолжительной засухи и высоких температур пересох источник реки Темзы в Великобритании. Гидрологи и климатологи говорят, что это происходит впервые за всю историю наблюдений. Новое исследование Стокгольмского университета сделало вывод, основываясь на результатах проб осадков, взятых учеными по всему миру, включая Антарктиду, что дождевую воду стало небезопасно пить в любой точке нашей планеты. Все образцы содержали повышенную концентрацию и примеси вредных полифторалкильных веществ.



На прошлой неделе экологи Сахалина отметили практически полное отсутствие тихоокеанского лосося в 14 реках на юго-западе острова. Активисты обследовали нерестилища горбуши рек Холмского и Томаринского районов - Красногорка, Парусная, Белинская, Новоенисейская, Ильинка, Черемшанка, Томаринка, Черная речка, Новоселка, Чеховка, Красноярка, Кострома, Пионерская, Яблочная. Общая площадь нерестилищ горбуши в них составляет около 2 млн кв. м. Реки оказались пусты, горбуши в них практически нет, хотя именно сейчас ее плотность должна быть максимальной. Ихтиолог «Экологической вахты» отметил, что реки стали мало походить на лососевые. Донный субстрат - галька, которую идущие на нерест лососи в своей массе взрыхляют своими телами, создавая условия для нормального созревания икры, сейчас уплотнена, заилена и покрыта бурыми водорослями.



Таяние льдов и ледников, вызванное жарой в Европе, заставило закрыть популярные альпийские пешеходные маршруты. Альпы обычно принимают тысячи туристов каждое лето, но более теплая погода вызвала опасные условия на обычно безопасных маршрутах. Маршруты в Монблан, который находится между Францией, Италией и Швейцарией, и Маттерхорн были вынуждены закрыться из-за того, что стали опасны, после чего многие туры были приостановлены. Как сообщается, впервые за столетие горные гиды также воздерживаются от проведения экскурсий на горную вершину Юнгфрау в Швейцарии.



Российская промышленность увеличила негативное воздействие на почву на 25 %. В аналитическом отчете, вышедшем на прошлой неделе FinExpertiza подсчитала, что за 2021 год в России было нарушено 195,2 тыс. га земли - негативному индустриальному воздействию подверглось на четверть больше земель, чем годом ранее. А рекультивировано было всего 139,8 тыс. га, без учета накопленного ранее земель.



Больше всего земель за 2021 год было нарушено в Забайкальском крае - 42,6 тыс. га, основным негативным техногенным фактором стали лесозаготовительные работы. Также пострадали обширные площади в Ханты-Мансийском автономном округе (27,6 тыс. га; земли нарушались в основном в процессе строительных работ), Ямало-Ненецком автономном округе (14,4 тыс. га; нарушение земель было связано с разработкой месторождений полезных ископаемых, строительными и изыскательскими работами), Якутии (12,6 тыс. га; ущерб связан с разработкой месторождений, строительными и лесозаготовительными работами) и Красноярском крае (нарушено 9,2 тыс. га; большая часть земли пострадала в процессе разработки месторождений).



