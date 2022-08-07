Киотский протокол написан на основе сфальсифицированных данных?

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7 августа 2022, 19:38 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: www.stockvault.net

Материалы Киотского протокола очень сложно читать и воспринимать людям, у которых логика не испорчена политикой.

На этот раз поговорим о застарелом вопросе, который еще в 50-60-е годы активно обсуждался о влиянии атмосферных процессов на тепловые балансы. Его рассматривали в ходе конференции «Система Планета Земля». Инженерный взгляд по тепловым балансам в области теплофизики». Данную проблему в СССР долгое время изучала лаборатория высоких напряжений энергетического института Кржижановского. Конкретно, группа исследователей занималась влиянием грозовых разрядов на атмосферу. Задача тогда возникла как прикладная, надо было определить влияние этого явления на природу и на климат в районах добычи полезных ископаемых, а конкретно они проводились в Ленкоранской долине и на нефтяных месторождениях Азербайджана. Руководил работой профессор Стекольников.

В те времена главной задачей лаборатории было изучение времени «жизни» в атмосфере молекул вредных газов, которые выделяются при добыче нефти. И тогда был сделан вывод, что срок существования не основных газов в атмосфере составляет всего полтора года. Это было опубликовано в 60-х годах в академических изданиях. Затем вышел труд по искровому разряду или теории искры или физики искры Стекольникова. А полтора года жизни не основных газов в атмосфере были взяты за основу, и атмосферные химики знают это прекрасно. И даже электрические аппараты (очистные устройства) для газов с использованием электрофильтров работают на понимании физики процессов действия искрового разряда в процессе очистки газов и все расчеты с этим связанные, все это было заложено в той же высоковольтной лаборатории.

Но работы эти были забыты и в наше время все говорят, ну какие там полтора года, 50 000 лет «жизни» для СF4. Эту чушь опубликовала г-жа Сьюзан Соломон в 1993 году (с соавторами, в которой утверждалось, что, по их оценке, тетрафторид углерода (СF4) и другие фторуглероды живут в земной атмосфере 50 000 лет.

При этом делалось допущение, что влияние молний не является важным фактором при оценке времени жизни фторуглеродов.

Иначе говоря, влиянием молний, а точнее грозовых искровых разрядов, можно пренебречь. И это вошло в новые расчеты, и многие дают, не моргнув глазом 50 000 лет для СF4 в атмосфере. В результаты этой удивительной псевдонаучной «ревизии» классических представлений времена жизни газов атмосферы «возросли» в десятки, сотни и тысячи раз, что было благосклонно принято за истину Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), увенчанной Нобелевской премией, по-видимому, за свою толерантность к откровенным научным фальсификациям вместе с «представителем заказчика» данных научных подлогов (вице-президентом США Альбертом Гором) .



Российские учёные не поленились и проверили по материальным балансам эти 50 тыс. лет на основе данных по концентрации этого вещества в атмосфере и оказалось, что ничего не изменилось и газы «живут» в атмосфере, как и прежде - полтора года. В 60 годы Россия была впереди планеты всей и определила этот трудный параметр сколько лет живут в атмосфере не основные газы. И сегодняшний взгляд на эту задачу для метана 15-20 лет, 3-4 года для озона. Замечу, что в расчётах американских псевдоисследователей «жизнь» газов в атмосфере рассчитана без влияния грозовых разрядов, что в корне не верно.

Очевидно, что появление в 1993 года публикации г-жи Соломон в научном журнале Science никак не повлияло и не могло повлиять на истинность научно установленного факта влияния искровых разрядов и на продолжительность времени жизни газов в атмосфере Земли.

На этом эффекте до сих пор работают все электрофильтры в мире. Пересматривать основы электрофизики и игнорировать роль искровых разрядов в атмосфере в качестве «чистильщиков атмосферы», как их назвал полвека назад профессор И. С. Стекольников, пока нет никаких оснований.

Все узнают грозовой разряд по раскатам грома, а энергетически это всего лишь жалкие 30-40 Киловатт энергии. В среднем около 2 миллиардов грозовых разрядов в год происходит во всем мире. Так если мы это количество умножим на 30-40 кВт мы получим солидное количество энергии диссипированное в атмосфере.

(Диссипация и разрушение внутренних гравитационных волн при их приближении к критическим линиям является потенциально важным процессом в атмосфере, поскольку он подразумевает возможность волновых сил).

И самое интересное, что ее не учитывают в тепловых балансах климатологи. В настоящее время теоретические расчеты климатологов считают атмосферу так, как будто мы на Марсе живем или на Луне, где нет грозовых разрядов, и они не участвуют в тепловых балансах. И у нас эти грозовые разряды игнорируются полностью. То есть, смотря на конденсацию и при расчетах тепловых балансов, где очень много энергии выделяется, на циркуляцию атмосферных газов в тропосфере, учитывается всё, кроме грозовых разрядов.

Посмотрим на это с точки зрения наведения порядка, любой инженер тепловик, всегда тепловые массовые балансы внимательно просматривает, пропустить ничего не имеет права, иначе получится вранье. И когда начали просматривать, то к этим тепловым балансам нужно добавить вторую составляющую массу, выделяющихся газов из земных твердей.

Очень странно, но работа геологов климатологами никак не учитывается. Ну нет геологов, нет эмиссии, ну так, доктор наук Сывороткин что-то пишет о выделении метана, или Ларины отец и сын – это тоже не учитывается в тепловых балансах, которые считают современные климатологи.

И поэтому у них начинаются довольно интересные парадоксы, что все идет только от Солнца. Современные расчеты тепловых балансов увы дают картину похожую на броуновское движение, настолько изменчивы результаты и слишком высокие погрешности.

Но какой бы мощности не был компьютер для расчетов, если физическая картина не учитывает в тепловых и массовых балансах все, что есть на самом деле, то компьютер пусть самый мощный и умный здесь бесполезен без учета всего атмосферного электричества и грозовых разрядов, и эмиссии метана с водородом.

Ведь когда метан с водородом попадают в атмосферу и в грозовой разряд до определенных концентраций они ведут себя, довольно-таки спокойно выгорая в канале ствола, а при более высоких концентрациях они могут дать объемный взрыв или очень хорошее горение в виде зарницы, которую мы можем наблюдать – это и есть выгорание метана в атмосфере, где грозовые разряды – это запальный шнур для горения метана.

Так сколько этого метана? Ну по оценкам IPCC (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) в сумме получает 400 мегатонн (Мт). На самом деле геологи говорят нет, не 400 Мт, а на порядок больше, там примерно 4 миллиарда может быть. А то, что дает метан при выгорании – 20 мДж/кг (мега джоулей на килограмм) и вот тут начинается царство арифметики. Получается, что когда такие массы горючего газа попадают в атмосферу, а грозовой разряд может их поджечь и дать тепловые эффекты и дать СО2 в больших количествах, то здесь начинается полный развал, IPCC говорит о том, что метана мало, геологи говорят на порядок больше, и рисуется совсем другая картина.



Земля – это открытая термодинамическая система и расчет термодинамических процессов математически увы дает погрешность от 200 до 400 %. Но климатологи заявляют, нет, у нас с точностью все до одного ватта.

Тогда отвечают теплофизики, что если вы считаете открытую термодинамическую систему, то сначала честно скажите о погрешности от 200 до 400 %.

Ведь тепловые балансы считаются на ратификационных колоннах (теплообмена между паром и жидкостью), на климатических задачах, связанных со строительством или с тяжелыми летающими системами, и инженеры прекрасно знают о такой погрешности, а Межправительственная группа экспертов по изменению климата - не знает и говорит, что все в пределах 2-3 или 5 процентах укладывается и здесь начинается парадокс.

Кстати, из материалов IPCC 2013 года, если взять тепловые балансы и посчитать честно, зная сколько выбрасывается СF4, а эта цифра известна, его выбрасывается 50 кг на тонну выплавленного алюминия. Алюминий выпускается с начала прошлого века и цифры тоже известны и можно посчитать сколько же СF4 попало в атмосферу за это время примерно за 100 лет. И если он живет эти 50 000 лет, как считает г-жа Соломон и международная группа экспертов по климату, то все у нас осталось на месте в атмосфере. Берем тепловые балансы и массовые балансы и получается какая-то фантастика. А потому что не живет он 50 000 лет, а живет 1,5 года, и все молчат, никто не поправляет г-жу Соломон и всю эту лабораторию, которая выпустила этот труд и на его основе в Киотском протоколе есть приложение по временам жизни газов, которое выглядит фантастическим. Все живут там 20, 10 тысяч лет и только бедный приземной озон всего три года. Эти материалы очень сложно читать и воспринимать людям, у которых логика не испорчена политикой.

Надо каким-то образом постараться и учесть все постулаты, которые были сделаны в 60 годы по времени жизни газов.

Если грамотная физическая модель полная, то вся математика без машин, на обычном листке бумаги с использованием дешевого карандаша легко считается, включая даже самые сложные задачи. А если физическая модель не полная, то никакой суперкомпьютер не спасет, потому что материальные тепловые балансы у климатологов не полные.

Российские климатологи взяли за основу расчеты 50-х годов М.И. Будыко, в которых не было этих добавок ни по эмиссии, ни по времени жизни, о них просто еще не было известно, они были опубликованы на 5-7 лет позже. Будыко дал первые решения по тепловым балансам раньше этих работ и не было данных которые дал С.А. Пулинец совсем недавно в 2015 году, где оказывается перед землетрясением выделение энергии в 2 на 19 степени Джоулей, а конденсация идентичная, тоже в 23 степени, выходит, что годовое выделение энергии и конденсации влаги в атмосфере эквивалентно по величине одному недельному выбросу тепловой энергии перед землетрясением, которое было зафиксировано.

Ну естественно, те кто считает тепловые балансы с удивлением отметили, что за неделю выделяется ровно столько же энергии, сколько выделяется за год при конденсации влаги.

На территории Сахалинской области Российской Федерации был проведен уникальный эксперимент по комплексному диагностированию предвестниковых явлений землетрясений. Была собрана и проанализирована информация о состоянии атмосферы, ионосферы, выявлены аномалии следующих параметров системы «литосфера-атмосфера-ионосфера».

Однозначно получается, что надо вводить поправки в действующие модели и помнить, что наши предшественники не имели того уровня информации по действующим эффектам в атмосфере, которые сейчас нам известны.

В Росгидромете отметили, что за последнее десятилетие число молний возросло. Рост молний наблюдается в Восточной Сибири, на территории Якутии и Красноярского края.

Сейчас никто не учитывает накопление метана с водородом, а это делать необходимо. Ежегодное выделение энергии, довольно значительное идет в двух направлениях. Сам разряд, а это 40 киловатт помноженное на 2 миллиарда и с другой стороны, наиболее серьезные последствия — это работа с метаном и водородом, когда они идут в больших концентрациях выбросов из рифтовых разломов, то вполне возможны и взрыв, и горение.

Количество выбрасываемого газа измеряется десятками и сотнями тонн, и до мегатонн, а это же всё при сгорании выделяет огромное количество энергии. И другого выхода здесь просто нет, приходится пересчитывать данные IPСС.

Конечно, газы из атмосферы Земли уходят в космос, но в слишком малых количествах. Всего 4-5% уйдут, а остальное сгорит, либо от действия грозовых разрядов, либо в термосфере.

Возгорание у метана происходит при температуре 500 с небольшим градусов, а там тысяча в термосфере, а этот эффект никто не учитывает в балансах, о нем никто не говорит. Закон тепловых балансов состоит в том, что если есть источник, то должен быть сток или накопление.

Небольшая часть метана уходит из атмосферы, примерно 2% в год, а остальное уйдет в тепловой эффект от сгорания.