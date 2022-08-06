Команда охотников за сокровищами считает, что они нашли огромный тайник с потерянным нацистским золотом

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6 августа 2022, 14:36

Фото: www.stockvault.net

Охотники за сокровищами пытаются поднять закопанную канистру, которая, по их мнению, может содержать спрятанное нацистское золото на сумму 250 миллионов долларов. Поиски ведутся на территории польского дворца, построенного в 18 веке, сообщает «Аrkeonews».

Считается, что «Золото Бреслау», которое было украдено из полицейского участка за пределами Вроцлава, Польша, входит в число драгоценностей стоимостью около 250 000 000 долларов.

Интригующие поиски начались несколько лет назад, когда «Фонд Силезского моста» получил предполагаемый дневник, написанный бывшим нацистским командиром СС, в котором перечислены 11 различных мест, где в конце Второй мировой войны было спрятано значительное количество награбленного имущества.

В мае прошлого года группа решила проверить метафорическую карту сокровищ, проведя поиск в указанном в дневнике месте в Польше.

Фонд Силезского моста решил сосредоточить свою исследовательскую работу на старой апельсиновой роще на небольшом участке дворцового парка площадью 14 гектаров в деревне Минковское.

Считается, что там захоронены ценности, разграбленные по указанию главы СС Генриха Гиммлера с целью создания Четвертого рейха. Четырехтонный тайник также включает в себя ювелирные изделия и ценности богатых немцев, которые жили в этом районе.

В мае этого года группа обнаружила 1,5-метровую металлическую канистру, похороненную на глубине около 3-х метров под поверхностью.

Открытие было сделано после того, как георадарный поиск заброшенной консерватории на территории показал «аномалии» - поскольку металл появляется на изображениях в более темном цвете земли.

Сейчас команда получает все необходимые документы на изъятие найденного. В сообщении сказано, что дата разрешения назначена на 1 сентября.

Будет довольно интригующе посмотреть, что команда обнаружит примерно через месяц.