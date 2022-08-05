К «давке» на Луне присоединился южнокорейский космический корабль

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5 августа 2022, 15:31

Фото: www.stockvault.net

Южная Корея в случае успеха присоединится к космическим кораблям из США и Индии, уже работающим вокруг Луны, и китайскому марсоходу, исследующему обратную сторону Луны. Спутник, запущенный SpaceX, должен прибыть в декабре, сообщает «Рhys.org».

Индия, Россия и Япония запускают свои миссии в новолуние в конце этого года или в начале следующего, так же, как и множество частных компаний из США и других стран. НАСА также собирается дебютировать со своей мегалунной ракетой в конце августа этого года.

НАСА предпочитает лунный южный полюс для будущих аванпостов астронавтов из-за наличия замерзшей воды.

Миссия Южной Кореи стоимостью 180 миллионов долларов — первый шаг страны в исследовании Луны — включает в себя квадратный спутник на солнечных батареях, предназначенный для того, чтобы скользить всего в 100 километрах над лунной поверхностью.

Ученые рассчитывают собирать геологические и другие данные в течение как минимум года с этой низкой полярной орбиты.

Так что если в пути ничего не случится, то Южная Корея присоединится к научному столпотворению и «давке» спутников на Луне.

Danuri — по-корейски «наслаждайтесь Луной» — несет шесть научных инструментов, в том числе камеру для НАСА.