В Эквадоре воспроизвели пиво из дрожжей четырехсотлетней давности

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4 августа 2022, 15:40

Фото: www.stockvault.net

Внутри старой дубовой бочки эквадорский биоинженер Хавьер Карвахаль нашел гриб фортуны: 400-летний образец дрожжей, который ему с тех пор удалось воскресить и использовать для воспроизведения того, что считается старейшим пивом Латинской Америки, сообщает «Рhys.org».

Этот одноклеточный микроорганизм, взятый всего из куска дерева, был ключом к восстановлению формулы эликсира, впервые сваренного в Кито в 1566 году монахом Джодоко Рике, францисканцем фламандского происхождения, который, по мнению историков, ввел пшеницу и ячмень в то, что сейчас является эквадорской столицей.

«Мы не только обнаружили биологическое сокровище, но и 400-летнюю работу по молчаливому одомашниванию дрожжей, которые, вероятно, произошли из чичи и которые были собраны из местной среды», - сказал Карвахаль, который уже имел опыт восстановления других дрожжей.

Чича — это ферментированный кукурузный напиток, сваренный коренными народами Северной и Южной Америки до испанской колонизации.

Ему потребовался год, чтобы сделать это, но в 2008 году ему, наконец, удалось найти бочку со старого пивоваренного завода.

Он хранился в монастыре Сан-Франциско в Кито, внушительном комплексе площадью три гектара, построенном между 1537 и 1680 годами, который в настоящее время является музеем.

После извлечения небольшого кусочка, Карвахаль под микроскопом обнаружил крошечный образец дрожжей, который после длительного периода культивирования он смог воскресить в своей лаборатории в Католическом университете Эквадора.

«Он живет здесь в маленьком контейнере. Это очень скромно, но это звезда» лаборатории, сказал 59-летний мужчина.

«Это работа пивной археологии в микробной археологии», которую он должен был выполнить, чтобы спасти дрожжи, которые генерируют большую часть вкуса напитка.

Историк Хавьер Гомесхурадо, написавший книгу о напитках Кито, рассказал, что пивоварня в монастыре Сан-Франциско была первой пивоварней в испаноязычной Америке.

Она начала свою деятельность в 1566 году, но в то время в монастыре было всего восемь монахов, и производство было минимальным, сказал Гомесхурадо.

С внедрением машин в пивоваренную промышленность древние формулы начали исчезать. Пивоварня закрылась в 1970 году.