Байкал загрязнили пластиком навсегда

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

4 августа 2022, 09:16

Фото: Соцсети

Опасный и вредный для озера Байкал пластик останется в нем навсегда. Такие выводы сделал старший научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Михаил Колобов. Большая часть пластикового мусора находится на дне и его невозможно поднять или выловить сетями, сообщает «info.sibnet».

Ученые четвертый год проводят исследования по содержанию микропластика в Байкале. Они отбирают пробы сетью, через которую проходят сотни кубических метров воды. В лаборатории специалисты пропускают образцы через фильтры, способные уловить мельчайшие частицы. Результаты исследований указывают, что озеро «сроднилось» с пластиком навсегда.

Большая часть отходов уже утонула. На дне озера захоронены АБС-пластики, ПВХ, полиуретан, акрил, нейлон, капрон, поликарбонат и даже ПЭТ, из которого изготавливаются пластиковые бутылки. А на поверхности, в толще воды, плавают микрочастицы, размеры которых варьируются от нескольких сантиметров до нескольких микрометров и даже нанометров. Извлечь их нельзя.

Сейчас идет активная работа, в том числе законодательная об ограничении пластика на территории Байкала. Установка современных очистных фильтров, запрет некоторых пластиковых изделий, но это «капля в море».

Последние исследования показывают присутствие микропластика от Марианской впадины до вершины Эвереста. Пластиковые частицы даже выпадают со снегом в Антарктиде. Но бороться с ним необходимо.

Основной источник, несущий вредные для озера вещества — река Селенга и ее притоки. В водоем попадает часть отходов от деятельности промпредприятий, очистных сооружений, негативный вклад вносят туристы.