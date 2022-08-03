Британские фермеры подсчитывают убытки, поскольку жара и засуха убивает урожаи фруктов и овощей

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3 августа 2022, 18:04

Фото: Соцсети

Жара в Великобритании привела к тому, что у многих фермеров фрукты и овощи погибли на лозе. Производители опасаются, что засуха и дальнейшие жаркие температуры могут серьезно испортить урожай этого года, пишет «Тhe guardian».

Поставщики фруктов и овощей подсчитывают свои потери после того, как рекордные температуры в июле привели к падению урожая.

Есть опасения, что будущее жаркое лето может повлиять на продовольственную безопасность Великобритании, поскольку производители испытывают последствия климатического кризиса.

«Это не только фрукты - мы потеряли целые посадки гороха, целые посевы бобов и шпината», - сказал Вернон Маскареньяс, который управляет оптовым магазином фруктов и овощей Nature's Choice на рынке Нью-Ковент-Гарден в Лондоне.

«Мы находимся в разгаре нашего ягодного сезона, и мы не собрали довольно много фруктов в течение этой недели. Возникли серьезные трудности и это вызывает беспокойство. Когда у нас был сезон цветения, у нас не было никаких заморозков, поэтому мы думали, что у нас будет наш лучший год, один из наших лучших сезонов фруктов, но теперь мы не знаем, потому что жара убивает многих из них», - говорит Маскареньяс.

Маскаренхас также обеспокоен тем, что урожай яблок и груш пострадает от более жаркого и сухого лета. «… Мы все равно получим плод, но он будет намного меньше, он не вырастет. Он может быть немного более кислым, потому что в последнем всплеске роста развиваются сахара».

Но есть небольшой плюс: «Солнечные, теплые температуры означают, что мы можем выращивать фрукты, которые ранее не могли быть выращены для коммерчески жизнеспособного уровня в этой стране. Например, у меня скоро будут мои первые абрикосы на продажу», - говорит он.

Посевы сахарной свеклы, картофеля и кукурузы также находятся в опасности из-за недавнего засушливого периода, и фермеры борются как могут за жизнеспособность корнеплодов.

Последствия этого длительного периода сухой погоды чрезвычайно сложны для многих ферм по всей стране и вызывают беспокойство у всех сельскохозяйственных секторов.

Сухая погода также серьезно затруднила рост травы, что может ударить по поставкам кормов на зиму, добавив дополнительные расходы для животноводческих предприятий в то время, когда затраты продолжают значительно расти.

С новым прогнозом, предсказывающим более сухую погоду в ближайшие недели, последствия для производства продуктов питания в Великобритании могут быть ужасными.