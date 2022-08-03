На дне реки Герман обнаружено парусное судно ганзейского периода

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3 августа 2022, 09:10

Фото: www.stockvault.net

Исследователи описали затонувшее судно как «уникальное открытие в западной части Балтийского моря». Ганзейскому затонувшему судну было около 400 лет, и оно содержало 150 бочек негашеной извести, распространенного строительного материала в то время, сообщает «Аrkeonews».

Во время рутинных измерений, недалеко от Любека, в северной части Германии, Управление водных путей и судоходства обнаружило судно на глубине одиннадцать метров.

13 погружений общей продолжительностью 464 минуты предоставили исследователям достаточно материала для их первого обширного отчета о затонувшем корабле ганзейского периода.

Основываясь на изображениях и видео, исследователи создали 3D-модели для расчета первоначальной длины корабля, которая составляла 20-25 метров. В результате корабль оказался среднеразмерным грузовым парусным судном, рабочей лошадкой балтийской торговли.

Независимая датировка корабельной древесины в трех разных лабораториях показала, что корабль, должно быть, был построен в середине 17-го века.

Согласно первоначальным выводам, корабль направлялся из Скандинавии в Любек, но так и не прибыл. Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, почему ганзейский корабль затонул. Первоначальные признаки свидетельствуют о том, что корабль мог сесть на мель на излучине реки Траве, где он был серьезно поврежден и, следовательно, затонул.