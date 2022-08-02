Игуаны появились на Галапагосском острове спустя столетие после исчезновения

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

2 августа 2022, 14:34

Фото: www.stockvault.net

Сухопутная игуана, которая исчезла более века назад с одного из Галапагосских островов, размножается естественным образом после ее повторного введения туда, объявило в понедельник министерство окружающей среды Эквадора.

Рептилия из вида Conolophus subcristatus, одна из трех наземных игуан, живущих на архипелаге, исчезла с острова Сантьяго в начале 20-го века в соответствии с экспедицией 1903-06 годов Калифорнийской академии наук, сообщает «phys.org».

В 2019 году власти Галапагосского национального парка (PNG) вновь ввели более 3000 игуан с близлежащего острова, чтобы восстановить естественную экосистему Сантьяго, которая находится в центре Тихоокеанского архипелага.

Отдаленная цепь островов стала известной благодаря наблюдениям британского геолога и натуралиста Чарльза Дарвина за эволюцией там. В 1835 году Дарвин записал на Сантьяго огромное количество игуан всех возрастов.

Директор PNG Дэнни Руэда сказал: «187 лет спустя мы снова видим здоровую популяцию наземных игуан со взрослыми, молодыми и новорожденными.

«Это большое достижение в области сохранения и укрепляет наши надежды на восстановление биоразнообразия на островах, которые серьезно пострадали от интродуцированных видов».

Расположенные примерно в тысяче километров от побережья Эквадора, Галапагосские острова являются домом для уникальной флоры и фауны и являются объектом Всемирного природного наследия.