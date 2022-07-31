Изменение климата грозит уничтожить каждый третий вид на Земле к 2100 году

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31 июля 2022, 17:41

Фото: соцсети

Исследовательская группа, возглавляемая Миннесотским университетом, обнаружила, что к 2100 году почти каждый третий вид на планете исчезнет или окажется под угрозой исчезновения, пишет «rtraveler».

В основном это связано с утратой биоразнообразия в результате производства и потребления, роста численности населения и изменения климата.

Ной Гринвальд, главный специалист по исчезающим видам в некоммерческом Центре биологического разнообразия, назвал эти данные «весьма тревожными».

Был достигнут подавляющий консенсус в отношении того, что глобальная утрата биоразнообразия, вероятно, приведет к снижению функционирования экосистем и вклада природы в жизнь людей.

«Потребовалось много лет, чтобы изменение климата стало серьезной проблемой для домохозяйств. Кризис вымирания на самом деле является неотъемлемой частью того же масштаба и серьезности, что и изменение климата», – Ной Гринвальд.

Команда, стоящая за этим исследованием, провела опрос, пригласив к участию экспертов со всего мира. В результате они получили 3331 ответ от экспертов, изучающих биоразнообразие в 187 странах, охватывающих все основные группы видов, среды обитания и экосистемы.

Большинство видов, обитающих на планете, представляют растения и насекомые, а также другие беспозвоночные животные, но об этих существах известно так мало, что эксперты «не могут определить степень, в которой они находятся под угрозой», – сказал Хили Гамильтон, главный научный сотрудник некоммерческой исследовательской группы NatureServe.

Однако известно, что эти виды играют ключевую роль в очистке воздуха, фильтрации воды и обеспечении здоровья почвы.

Опрос также показал, что по меньшей мере миллион видов животных и растений в настоящее время находятся на грани исчезновения и по прогнозам, вымрут до конца этого столетия, 10% из них составляют насекомые.

Большинство экспертов (84%) ожидали, что виды вымрут менее чем через 100 лет после того, как будут объявлены исчезающими, причем 75% экспертов ожидают, что вымирание произойдет в течение десятилетий (10-100 лет), а еще 9% экспертов ожидают, что вымирание произойдет в течение 10 лет.