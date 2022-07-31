В Чите почти 800 домов и дач остаются подтопленными

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31 июля 2022, 15:30

Фото: Соцсети

Почти 800 жилых и дачных домов, а также 1773 приусадебных участка подтоплено в Чите и Читинском районе, сообщается 31 июля на сайте ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

— Подтопленными остаются 202 жилых дома, 574 дачных дома и 1773 приусадебных участка. Вместе с тем за сутки от воды освободилось 37 жилых домов, 26 дачных домов и 65 участков, сообщает «chita.ru».

По данным МЧС, на утро 31 июля уровень воды в Читинке снизился на 71 сантиметр. Мониторинг развития гидрологической обстановки продолжаю делать каждые два часа.

В спасательной операции участвуют 372 человека, 107 машин, 15 плавсредств и 2 беспилотника, оказывая всестороннюю помощь населению от просушки домов и откачки воды до укрепления береговой линии.