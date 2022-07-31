В древнем городе Сиедра найдена уникальная мозаика с 12 трудами Геракла

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31 июля 2022, 15:07

Фото: Отдел раскопок и исследований, arkeonews.net

Во время раскопок в древнем городе Сиедра в районе Алании Анталии было обнаружено около 164 квадратных метров напольной мозаики, изображающей 12 подвигов мифологического героя Геракла. Об открытии древней мозаики было объявлено постом, сделанным с официального социального аккаунта Департамента раскопок и исследований.

Остатки древнего города Сиедра расположены недалеко от Алании, самого известного туристического направления Турции. Древний город находится в 20 км к востоку от центра города, пишет «Аrkeonews».

Факультет литературы Университета Караманоглу Мехметбей, преподаватель кафедры археологии и руководитель раскопок древнего города Сиедра доцент Эртуг Эргюрер сказал, в мозаике сцены, называемые 12 подвигами Геракла, очень хорошо сохранились.

Исторический артефакт, обнаруженный в великой римской бане в древнем городе, не имеет аналогов.

Хорошо сохранившиеся мифологические сцены в мозаике добавляют значимости произведению.

Тот факт, что фигуры сделаны в человеческих измерениях, также выделяется как единственный пример. В этом смысле мы сталкиваемся с уникальной мозаикой.

Эртуг Эргюрер заявил, что напольная мозаика, которая составляет 7,9 метра в ширину и 21,91 метра в длину, считается сделанной во 2-м веке нашей эры и распространяется на площади около 164 квадратных метров.