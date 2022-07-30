Кто-то в Америке, похоже, собирается легализовать людоедство?

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30 июля 2022, 22:50 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: www.stockvault.net

Крупное американское издание New York Times не первое и похоже не последнее заговорило о популяризации людоедства и в какой-то мере разбирая примеры практикования такового в Новом свете. При этом было заявлено о растущем интересе к нему в американском обществе. Об этом за последнее время уже снято немало кинофильмов, телепрограмм и написано книг. Своё откровение New York Times резюмировало довольно циничной фразой, что мол никогда ранее человеки не выглядели так аппетитно друг для друга, в гастрономическом смысле. К тому же некоторые социологи вполне серьёзно рассматривают каннибализм, как высшую стадию либерализма.

Получается, что развитие западного либерализма миновав стадию легализации гомосексуализма и трансгендерности движется по поступательной дальше в сторону людоедства. Чем это отличается от описанной в Новом Завете картины апокалипсиса, точнее от предсказания о захвате мира сатаной и силами ада. Да, в какой-то момент провокационные вопросы, задаваемые на телешоу к участникам по поводу желания отведать человеченки воспринимались легко и с оттенком юмора, в виду их абстрактности как в постановке, так и в ответах. Но, теперь всё звучит довольно-таки конкретно.

Находящиеся в авангарде либерализма Соединённые Штаты, столкнувшись с новыми проблемами, связанными с растущей инфляцией и ликвидацией старых цепочек поставок, заговорили о возможной скорой нехватке продовольствия и, о том, что только поедание людей и насекомых поможет выйти из этого нового кризиса. При чем к этому мнению в значительной мере присоединяются так называемые «зелёные», видящие в сём возможность сохранения климата. В качестве варианта потребления человеческой плоти, предлагается пустить в пищу зародыши, извлечённые в результате абортов. Кстати, этот метод уже называется решением для достижения продовольственной безопасности в Америке. Но и либералы из Старого света не отстают от своих заокеанских коллег. Так шведский «учёный» Магнус Сёдерлунд открыто говорит о легализации людоедства для борьбы с пресловутым «глобальным потеплением». Вообще Швеция «прогрессирует» в этом направлении один из производителей продовольствия в этой стране предложил рекламу котлет и бургеров со вкусом человеческой плоти (пока в честь Хэллоуина, но лиха беда - начало). Кстати, сам этот праздник несёт в себе сатанинскую базу. Некоторое подобие пропаганды каннибализма практикуется производителями еды и ресторанами в Финляндии и Великобритании. Не так давно на протяжении некоторого времени на входе одного из предприятий общепита в Хельсинки красовалась вывеска: «Какое на вкус человеческое мясо?» Рекламодатели совершено спокойно сообщали публике, что один труп может в течение недели прокормить шесть человек. Отличился один лондонский продовольственный магазинчик, предлагавший покупателем мясопродукты исполненные в виде частей человеческого тела. Тем же прославились некоторые пекари, у них продавались хлебобулочные изделия той же тематики.

Депутат СФ России Алексей Пушков обратил внимание общественности на публикацию в «Нью-Йорк таймс», объявившую начало эпохи каннибализма. Он указал, что мода на людоедство развивается в основном в Америке в англо-саксонской литературе и в американском кинематографе, а более нигде. Но, американцы почему-то представляют всё, что происходит у них как нечто глобальное.

Справедливости ради стоит сказать, что статья, опубликованная в NYT в рубрике Style под заголовком «Вкус к каннибализму?» скорее ведёт речь о продвижении идеи каннибализма в культуре и в общем не выдвигает никаких программных идей, но, по сути, их озвучивает. У читателей создаётся впечатление, что речь уже идёт о каннибализме как о том, чего уже не избежать и с чем придётся свыкнуться. И фраза одной из героинь довольно-таки старого кино сейчас звучит как программа с точки зрения Запада: «Из того, что останется после изъятия органов, мы сможем синтезировать в питательную субстанцию. Белковую пищу доставать все труднее, кремация трупов – это просто расточительство. Это сыграет главенствующую роль в программе обеспечения людей продовольствием». Как известно, учёные из США уже разработали технологию выращивания стейков из клеток человеческой крови.

Вернемся к американским планам отправлять на фарш плоть нерождённых детей. Давайте рассуждать здраво. Прежде всего ответим на вопрос, – чем отличается человек от животных (которые в своём большинстве склонны к каннибализму). Животные существуют благодаря инстинктам, напротив человек – создание разумное и главным руководством к его действиям является мораль. Отсутствие таковой превращает человека в животное. Похоже, Запад намерен заставить человечество деградировать до животного состояния, иначе его либералистические потуги были бы бессмысленны.

Точнее Западу похоже нужны люди, чье поведение неограниченно моралью, способные на самые жестокие действия по отношению к себе подобным. Вашингтон не зря твердит о «новом мировом порядке», за который борются США и их союзники. Но, мы, кажется, нечто подобное уже проходили - под личиной третьего рейха. Что на этот раз задумали западные идеологи, в какую клоаку они сейчас решили затащить мир? Кстати, Запад в последнее время весьма преуспел в псевдонаучных теориях и очередной отрезок развития либерализма до юридической и этической легализации каннибализма так же не что иное как очередная псевдонаучная и псевдо гуманистическая программа.

Кстати, тот подход к которому пришло человечество в трансплантологии человеческих органов также далёк от гуманного. В качестве доноров подбирают людей молодых и здоровых. И его или её полных жизненных сил ещё живых режут на запчасти, а потом умерщвляют, подыскав для того подходящий предлог. Но, это другая история, к которой мы ещё вернёмся.