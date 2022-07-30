Доисторические корни вируса «герпеса» прослеживаются через его древнюю ДНК

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30 июля 2022, 16:15

Фото: www.stockvault.net

Древние геномы вируса герпеса, который обычно вызывает язвы на губах, которым в настоящее время заражено около 3,7 миллиарда человек во всем мире были впервые обнаружены и секвенированы международной командой с участием ученых института генетики (UCL).

Ученые Кембриджского университета и Тартуского университета, считают, что лицевой герпес, каким мы его знаем сегодня, возник около пяти тысяч лет назад, в результате обширных миграций бронзового века в Европу со степных лугов Евразии и связанные с этим демографические бумы, которые привели к темпам передачи инфекции, сообщает «ucl.ac.uk».

Герпес имеет историю, насчитывающую миллионы лет, и формы вируса заражают виды от летучих мышей до кораллов. Однако, несмотря на его современную распространенность среди людей, ученые говорят, что древние примеры герпеса ВПГ-1 было удивительно трудно найти.

Соавтор исследования доктор Люси ван Дорп (Институт генетики UCL) сказала: «Наше исследование предоставляет первые прямые доказательства того, что этот вирус, который сегодня встречается с чрезвычайно высокой распространенностью, также циркулировал в исторические времена. Используя данные, полученные из этих новых древних наблюдений, мы смогли реконструировать эволюционную историю вируса».

Она и ее соавторы говорят, что неолитический расцвет лицевого герпеса, обнаруженного в древней ДНК, возможно, совпал с появлением новой культурной практики, импортированной с востока: романтических и сексуальных поцелуев.

Соавтор исследования доктор Шарлотта Хоулдкрофт (Кембриджский университет) сказала: «Мир наблюдал, как Covid-19 мутирует быстрыми темпами в течение недель и месяцев. Вирус, такой как герпес, развивается в гораздо более грандиозных временных масштабах.

«Лицевой герпес скрывается в своем хозяине на всю жизнь, поэтому мутации происходят медленно на протяжении веков и тысячелетий.

Нам нужно провести глубокие исследования времени, чтобы понять, как развиваются подобные ДНК-вирусы. Ранее генетические данные о герпесе восходили только к 1925 году».

Команде удалось выследить герпес в останках четырех людей, растянувшихся на тысячелетний период, и извлечь вирусную ДНК из корней зубов. Герпес часто вспыхивает при инфекциях полости рта: по крайней мере, у двух древних скелетов были заболевания десен, а третий курил табак.

Самый старый образец был получен от взрослого мужчины, раскопанного в Уральском горном регионе России, датируемого поздним железным веком около 1 500 лет назад.

Еще два образца были местными в Кембридже, Великобритания. Одна женщина с раннего англосаксонского кладбища в нескольких милях к югу от города, датируемого 6-7веками нашей эры. Другой — молодой взрослый мужчина конца14-го века, похороненный на территории средневековой благотворительной больницы Кембриджа (позже ставшей колледжем Святого Иоанна), который страдал от ужасающих зубных абсцессов.

Последний образец был получен от молодого взрослого мужчины, раскопанного в Голландии: пылкого курильщика глиняной трубки, скорее всего, убитого французским нападением на его деревню на берегах Рейна в 1672 году.

Соавтор исследования доктор Мериам Геллил (Тартуский университет, Эстония) сказал: «Мы проверили древние образцы ДНК из примерно 3000 археологических находок и получили только четыре попадания в герпес».

Доктор ван Дорп из UCL сказал: «Сравнивая древнюю ДНК с образцами герпеса 20-го века, мы смогли проанализировать различия и оценить частоту мутаций и, следовательно, временную шкалу эволюции вируса».

Соавтор исследования доктор Кристиана Шейб (Кембриджский университет и Тартуский университет) добавила: «Каждый вид приматов имеет форму герпеса, поэтому мы предполагаем, что она была с нами с тех пор, как наш собственный вид покинул Африку.

Тем не менее, около пяти тысяч лет назад произошло нечто, что позволило одному штамму герпеса обогнать все остальные, возможно, увеличение передачи, что могло быть связано с поцелуями.

Исследователи отмечают, что самая ранняя известная запись о поцелуях — это рукопись бронзового века из Южной Азии, и предполагают, что обычай - далеко не универсальный в человеческих культурах - возможно, путешествовал на запад с миграциями в Европу из Евразии.

Фактически, столетия спустя римский император Тиберий попытался запретить поцелуи на официальных мероприятиях, чтобы предотвратить распространение болезни, указ, который, возможно, был связан с герпесом. Однако на протяжении большей части человеческой предыстории передача ВПГ-1 была бы «вертикальной»: один и тот же штамм, переходящий от инфицированной матери к новорожденному ребенку.

По данным Всемирной организации здравоохранения, две трети мирового населения в возрасте до 50 лет в настоящее время являются носителями ВПГ-1.

Для большинства из нас случайные язвы на губах, которые возникают, смущают и неудобны, но в сочетании с другими недугами — сепсисом или даже COVID-19, например, — вирус может быть смертельным. В 2018 году две женщины умерли от инфекции ВПГ-1 в Великобритании после кесарева сечения.

Доктор Хаулдкрофт сказал: «Только генетические образцы, которым сотни или даже тысячи лет, позволят нам понять, как ДНК-вирусы, такие как герпес и оспа обезьян, а также наша собственная иммунная система, адаптируются в ответ друг на друга».

Команда хотела бы проследить это выносливое первичное заболевание еще глубже с течением времени, чтобы исследовать его заражение ранними гомининами. «Неандертальский герпес — моя следующая гора, на которую нужно взобраться», — добавил доктор Шайб.