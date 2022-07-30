Археологи узнали источник богатства царя Соломона

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30 июля 2022, 14:48

Фото: соцсети

Археологическая команда, работающая в израильской долине Тимна, считает, что они обнаружили причину легендарного богатства царя Соломона. Начиная с 1964 года археологи ведут раскопки в израильской пустыне, южнее Кумрана, сообщает «Аrkeonews».

Исследователи, которые работали там с середины 1960-х годов, «обнаружили сеть шахт, в которых, как полагают, работали рабы при царе Соломоне. Профессор Эрез Бен-Йосеф из Тель-Авивского университета предположил, что производство на этом месте процветало 3000 лет назад, во время правления Соломона.

Исследователи изучили сотни кусков шлака и остатков выплавки меди из старых медных рудников, датируемых 500-ми годами.

Большинство образцов поступило из горнодобывающего комплекса Тимна на юге Израиля — возможно, где находятся легендарные шахты царя Соломона — и Файнана, к северу от Тимны в иорданской долине Арава.

С 13 по 10 век до нашей эры исследователи видели прогрессивный технический прогресс в навыках плавки и методах.

Вопреки распространенному мнению, рудники заполнены не золотом или серебром, а медью. Бен-Йосеф указывает на признаки обширного производства меди, окружающие это место.

Медь, которая использовалась для создания инструментов, украшений и оружия, была ценным металлом в древние времена и была самой прибыльной отраслью.

По словам доктора Мохаммада Наджара из Друзей археологии Иордании, медь была 3000 лет назад тем, чем сейчас является сырая нефть.