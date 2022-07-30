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30 июля 2022, 13:29

Фото: Соцсети

В аналитическом обзоре ученых Института питания затрагивается вопрос нейротоксичности микро- и нанопластика, то есть способности полимерных частиц оказывать неблагоприятное действие на нервную систему человека.

На основании мировых исследований высказывается смелое предположение, что неразличимые глазом кусочки пластика способны преодолевать даже гематоэнцефалический барьер — слои клеток, защищающие мозг от вредных веществ и микроорганизмов, пишет газета «Известия».

Исследование, проведенное на мышах, продемонстрировало ученым изменение и нарушение памяти у мышей. Для эксперимента их кормили напичканных пластиком головастиками. В результате нарушились когнитивные функции мозга. Ученые выдвинули гипотезу о связи пластика и аутических расстройств у человека.

Микропластик проникая в организм осаживается в кишечнике, почках, лёгких. Он может проникать практически во все органы влияя на их работу. Микропластик был обнаружен даже в плаценте.

Пластиком заражена вода и, как следствие, он содержится в рыбе и даже соли, которая вываривается из морской воды. Человек уже буквально «пропитан» нано- и микропластиком.

Проникая в клетки мозга теоретически микропластик, может влиять на способность человека думать и обучаться.

Полный отказ от пластика в наши дни — это что-то из области фантастики. Но снизить риски все-таки можно. Желательно дома есть и пить из стеклянной, глиняной или фарфоровой посуды.

Не использовать пластиковые бутылки дважды и особенно их не нагревать и не наливать в них кипяток. Поменьше использовать пакетированные товары из пластика, варить кашу не в пакете или заваривать чай в чайнике.

Конечно, пластик сильно облегчает быт, но совершенно очевидно, что он вреден и влияет на психическое и физическое здоровье человека и даже на его репродуктивные функции.