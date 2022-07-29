Изменение климата убило 40 миллионов австралийских мангровых зарослей

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29 июля 2022, 18:07

Фото: Соцсети

Летом 2015-2016 годов около 40 миллионов мангровых зарослей иссохли и погибли в диком заливе Карпентария на севере Австралии после того, как чрезвычайно сухая погода от сурового явления Эль-Ниньо привела к тому, что прибрежные воды упали на 40 сантиметров, сообщает «phys.org».

Низкий уровень воды сохранялся около полугода, и мангровые заросли в буквальном смысле умирали от жажды. За семь лет, к настоящему времени им так и не удалось восстановится.

Новое исследование 2022 года, является первым, чтобы осознать весь масштаб этой катастрофы и понять, почему она произошла.

Это событие, является худшим в мире случаем гибели мангровых деревьев, связанных с климатом, в зарегистрированной истории. Более 76 квадратных километров мангровых зарослей погибли из-за засухи.

Но это событие, хотя и беспрецедентное по масштабам, не является уникальным. Ряд исследований также обнаружило доказательства еще одного массового вымирания мангровых зарослей в регионе в 1982 году — в том же году, когда Большой Барьерный риф пережил свое первое массовое обесцвечивание.

Мангровым зарослям тогда потребовалось 15 лет, чтобы восстановиться. На этот раз Австралии не так повезло.

Мангровые заросли являются чрезвычайно ценными прибрежными экосистемами. Здоровые мангровые экосистемы не только защищают береговые линии от повышения уровня моря, но и обеспечивают ценную защиту от эрозии, поглощают углерод, являются укрытием для животных и пищей для морской жизни.

Почему мангровые заросли, вероятно, не восстановятся на этот раз?

Из-за изменения климата уровень моря резко повысился, вызвав эрозию. Это создает растущее давление на водно-болотные угодья, питаемые приливами.

Деревьям, отступившим на возвышенность, угрожает наземное давление лесных пожаров, диких свиней и нашествие сорняков, сопровождающееся катастрофическими внезапными падениями уровня моря, связанными с серьезными явлениями Эль-Ниньо.

Во-вторых, локализованные штормы, такие как тропические циклоны, становятся все более серьезными. По крайней мере, два особенно сильных циклона обрушились на побережье залива Карпентария: Оуэн в 2018 году и Тревор в 2019 году. Сильное наводнение также поразило регион в 2019 году.

Воздействие циклона было заметным и экстремальным. Груды мертвой мангровой древесины были смыты и загнаны через приливные районы, снося на своем пути любые молодые деревья и свежую поросль.

Ну и еще один аргумент, угроза будущих событий низкого уровня моря в Таймасе кажется неизбежной, поскольку факты указывают на связь между изменением климата и серьезными явлениями Эль-Ниньо и Ла-Нинья.

Действительно, Эль-Ниньо и Ла-Нинья стали более смертоносными за последние 50 лет, и ожидается, что долгосрочный ущерб, который они наносят, будет усугубляться.

В этих условиях потенциал для восстановления мангровых зарослей по понятным причинам низок.

Мангровые заросли похожи на почки в организме побережья. Потеря их усилит загрязняющие вещества в стоках, а избыток питательных веществ, отложений и сельскохозяйственных химикатов будет беспрепятственно перемещаться в море.

Тропические мангровые заросли, а также солончаковые соляные бассейны, другая часть приливных водно-болотных угодий, нуждаются в гораздо большей защите с регулярными проверками здоровья от специального национального мониторинга береговой линии.