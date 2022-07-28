НАСА: образцы пород с Марса прибудут на Землю в 2033 году

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28 июля 2022, 11:50

Фото: https://commons.wikimedia.org

С каждой новой миссией и каждым новым способом исследования Марса человечество получает лучшее понимание того, как Красная планета когда-то напоминала Землю, покрытую реками и озерами и имеющую химию, необходимую для поддержания жизни сейчас необитаема.

Поиски НАСА жизни на марсианской поверхности начались всерьез в 1976 году, когда прибыли двухместные посадочные модули «Викинг».

Зная, что Марс был пригодным для жизни, возникает вопрос: был ли он когда-либо заселен? И если да, то существует ли жизнь до сих пор, возможно, в полярных льдах или глубоко под землей?

Ранний климат Марса был более похожим на Землю. Что так резко изменилось? Марс все еще имеет каменную запись этого древнего климата на своей поверхности, предоставляя ключевые ответы к части планетарной истории, в значительной степени стертой с нашей собственной планеты.

Итак, что мы можем узнать от Марса об истории и будущем нашей собственной планеты?

Среди прочего, мы можем ответить на некоторые вопросы о происхождении и эволюции жизни, а также о том, как меняется климат. То, что мы узнаем, также поможет проложить путь для будущих исследователей-людей на Марс.

С запланированными датами запуска орбитального аппарата «Возвращение Земли» и посадочного модуля для извлечения образцов осенью 2027 года и летом 2028 года соответственно, ожидается, что образцы пород с Марса прибудут на Землю в 2033 году.

Первый шаг в кампании по возвращению образцов с Марса уже выполняется.

С тех пор, как он приземлился в кратере Джезеро 18 февраля 2021 года, марсоход Perseverance собрал 11 научно обоснованных образцов керна породы и один образец атмосферы.

Доставка образцов Марса на Землю позволит ученым по всему миру исследовать образцы, используя сложные инструменты, слишком большие и слишком сложные для отправки на Марс, и позволит будущим поколениям изучать их.

Курирование образцов на Земле также позволит научному сообществу проверять новые теории и модели по мере их разработки так же, как образцы «Аполлона», возвращенные с Луны, изучали в течение десятилетий.