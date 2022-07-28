Из-за продолжительной засухи в Лос-Анджелесе думают, как канализационную воду сделать питьевой

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28 июля 2022, 10:57

Фото: www.stockvault.net

В рамках нового плана сохранения воды город Лос-Анджелес и многие другие водные районы по всей Южной Калифорнии предлагают рециркулировать канализационную воду обратно в краны людей, пишет «Natural news».

Конечно, эта переработанная вода будет фильтроваться. Но «прямое повторное использование в питьевой форме», как они это называют, по-прежнему по существу является биосламажной водой, которая может содержать следовые уровни сточных вод и других химических веществ, которые не улавливаются в процессе фильтрации.

«Это отличается от косвенного повторного использования питьевой воды, когда вода проводит время в существенном экологическом барьере, таком как подземный водоносный горизонт или в резервуаре», — сообщает Los Angeles Times о концепции.

Также известная как «туалет для крана», технология существует с конца 1990-х годов, причем некоторые районы используют биосламажную воду для пополнения подземных вод. Эта вода будет помещена обратно в землю, естественным образом отфильтрована через осадок, а затем закачана в дома и предприятия.

На протяжении многих лет были судебные иски, касающиеся безопасности туалета для водопроводной воды и того, что это может сделать с окружающей средой.

Но из-за продолжающихся проблем с засухой некоторые настаивают на том, чтобы сделать туалет нормой по всей Южной Калифорнии, в том числе Брэд Коффи из столичного водного округа Южной Калифорнии.

«Было наследие общественного здравоохранения, где санитарно-технические практики и регулирующие органы считали сточные воды отходами, это было то, чего следует избегать, чего-то, чего следует опасаться», — сказал Коффи.

«Теперь, когда у нас есть технология ... общественность, регулирующие органы, научное сообщество гораздо больше уверены в нашей способности безопасно повторно использовать эту воду».

Все, что будет решено, произойдет не раньше следующего года, более чем вероятно. Законодатели поручили Государственному совету по контролю за водными ресурсами разработать план единообразных правил прямого повторного использования питьевой воды к 31 декабря 2023 года, что означает, что у людей еще есть время выступить против него.

Близлежащий объект в Глендейле уже производит оборотную воду, но ни одна из них еще не добавлялось к питьевому водоснабжению - только для проектов наружного полива. На данный момент проект водохранилища Headworks является лишь доказательством концепции того, что вскоре может стать реальностью.

В течение следующих пяти лет Гонсалес ожидает, что завод Headworks станет полностью работоспособным, закачивая биосламажную воду в кофейники, ванны и посудомоечные машины людей.

К 2035 году, по словам мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, 100 процентов сточных вод города будут перерабатываться обратно через краны людей. Это станет возможным с помощью завода по рекультивации воды Hyperion, который в настоящее время обрабатывает сточные воды только для сброса в залив Санта-Моники.

Цель состоит в том, чтобы превратить завод по рекультивации воды в передовую очистную установку, которая якобы производит воду, достаточно чистую, чтобы пить прямо из-под крана.