В ряде районов Рязанской области отмечены значительные повреждения деревьев непарным шелкопрядом

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27 июля 2022, 13:53

Фото: Соцсети

В Рязанской области выявили нашествие гусеницы Lymantria dispar или непарного шелкопряда. По данным Окского государственного заповедника в ряде районов области были отмечены значительные повреждения древесных растений после чего, был предпринят ряд лесозащитных мероприятий.

Биолог заповедника Анна Николаева объясняет, что данный вид гусениц в период массового размножения способен объедать насаждения на значительных площадях. Предположительно, всплеск численности произошел из-за погодных особенностей года — теплой зимы и низких температур весной.

При массовых нашествиях непарного шелкопряда деревья могут остаться без листьев вообще. Данный вид может угрожать более 300 видам древесных и кустарниковых растений.

К июню гусеницы находят места в кроне для создания коконов. В июле появляются бабочки.