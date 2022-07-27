Свыше двухсот тысяч мальков муксуна и стерляди выпущены в протоку Ендырская и реку Тобол

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27 июля 2022, 11:57

Фото: Соцсети

Для сохранения биоразнообразия реки Обь и Иртыш в протоку Ендырская в ХМАО-Югре и реку Тобол в Тюменской области были выпущены свыше 269 тыс. мальков муксуна и краснокнижной стерляди, сообщает ТАСС.

На сохранение биоразнообразия Обь-Иртышского бассейна «Россети Тюмень» направили более 6,3 млн рублей пополнив Обь и Иртыш молодью ценных промысловых рыб.

Внесенную в Красную книгу России стерлядь специалисты растили в спецбассейнах ВНИРО в Тюменской области, а муксун выращен в крупнейшем рыбопитомнике Югры - озере Айтор.

Обь – одна из крупнейших рек в мире, занимает первое место в России по водосборной площади и третье по водному стоку. Поверхность Обь-Иртышского бассейна дренируется многочисленными реками, общая длина которых превышает 250 тыс. км.

На сегодняшний день по качеству воды в реке Обь практически на всех участках равнинной части бассейна водные объекты по классификации Росгидромета относятся к «загрязненным» и «очень грязным».

Для трансграничной реки Иртыш проблемы водопользования связаны с совместным использованием ее водных ресурсов Китаем, Казахстаном и Россией.