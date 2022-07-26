Вслед за Финским заливом позеленела река Славянка и река Волхов

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

26 июля 2022, 12:48

Фото: Соцсети

В Санкт-Петербурге позеленели сразу три водных объекта. По данным Росприроднадзора цвет воды на зеленый поменялся на берегу Финского залива в Курортном районе Петербурга, вслед за ним позеленели река Славянка и Волхов в Ленинградской области. Местные жители беспокоятся, что произошёл сброс загрязняющих веществ, который и вызвал активное цветение синезеленых водорослей, изменивших цвет воды.

Росприроднадзор разъясняет, что вязкая субстанция болотно-зеленого цвета, визуально похожая на краску, представляет скопление колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa Kützing), находящейся на разных стадиях разложения.

Высокие летние температуры в СПб, которые установились в регионе с конца июня, спровоцировали резкий рост цветения и отмирания синезеленых водорослей в водных объектах.

На минувшей неделе из-за цветения водорослей ярко зелёной стала вода вдоль побережья Финского залива в районе пляжа Ласковый в Петербурге и берег Балтийского моря в Балтийске.