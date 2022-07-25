Археологи, возможно, обнаружили дворец внука Чингисхана

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25 июля 2022, 10:31

Фото: www.stockvault.net

Остатки некогда великолепного дворца, построенного для Хулагу-хана, внука Чингисхана, возможно, были обнаружены в провинции Ван на востоке Турции, предполагает команда археологов, сообщает «live science».

Тем не менее, исследователи, не связанные с исследованием, призвали к осторожности, заявив, что необходимо больше информации, прежде чем структура может быть привязана к семье Хан.

Хулагу (также пишется Hülegü) Хан был монгольским лидером, который жил примерно с 1217 по 1265 год нашей эры и возглавлял военные экспедиции на Ближнем Востоке. Он был хорошо известен разграблением Багдада в 1258 году, что привело к разрушению большей части города, включая Дом Мудрости, также известный как Большая библиотека Багдада, и казни лидера Багдада, халифа Аль-Мустасима Биллаха.

Единство Монгольской империи закончилось в 1259 году, после смерти Мёнке-хана, другого внука Чингисхана, и меньшей Монгольской империи во главе с Хулагу-ханом, которая называется «Ильханат» (также пишется как Иль-ханство), образованное на Ближнем Востоке. Ильханат просуществовал недолго и рухнул в начале 14-го века, а последние остатки были разрушены в 1357 году.

Исторические записи упоминают дворец и летнюю столицу в регионе, но не уточняют, где именно. Раскопки дворца продолжаются, но, похоже, он сильно разграблен. «Остатки дворцового комплекса хана в настоящее время полностью разрушены», — сказал в электронном письме член команды раскопок Мунхтулга Ринчинхорол, археолог из Монгольской академии наук.

Несмотря на разграбление, команда обнаружила остатки глазурованной черепицы, кирпича, трехцветной глазурованной керамической керамики и фарфора.

Важным открытием является то, что некоторые из черепиц имеют «похожие символы на черепице крыши», сказал Ринчинхорол. Известные как «узор свастики или тамга», они являются «одним из символов власти монгольских ханов», сказал он.

«Вполне возможно, что это дворец Хюлегю», — сказал Тимоти Мэй, профессор истории Центральной Евразии в Университете Северной Джорджии, в электронном письме, заявив, что необходима дополнительная информация, прежде чем ее можно будет узнать наверняка. «Вовлеченные ученые очень хороши и могут быть правы», - сказала Мэй.

Что известно наверняка, так это то, что этот регион был важной областью для монголов, «поэтому мы не должны удивляться, обнаружив руины караван-сараев Ильханидов и небольшие поселения, возможно, даже дворцы в регионе», - сказал Хоуп.

«Является ли это дворцом Хюлегю, описанным Киракосом, еще предстоит выяснить. Я, конечно, не исключаю этого, но я с нетерпением жду дополнительной информации», — сказала Хоуп.