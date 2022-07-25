Экологические итоги недели: Китай выразил протест из-за воды «Фукусимы-1»; химическое загрязнение убивает атлантический планктон

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25 июля 2022, 10:00 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Японское правительство одобрило план по сливу заражённой воды от АЭС «Фукусима» в Тихий океан. Китай выразил протест, как и практически все экологи, поскольку это угрожает заражением вод и экосистемам океана. Из-за непрекращающейся засухи в США плотина Глен-Каньон близка к закрытию, поскольку уровень воды в озере Пауэлл продолжает падать. Количество воды в водохранилище озера Пауэлл, питающее плотину Глен-Каньон США, падает до уровня «ниже, чем считалось возможным», до такой степени, что плотина может полностью прекратить производство энергии в течение года. Плотина является основным источником гидроэнергии, а вода, проходящая через Глен-Каньон, питает восемь генераторов, которые производят энергию для почти шести миллионов домов и предприятий в семи штатах. Объем отходов в РФ за 2021 год достиг 53 млрд тонн.



Европа в огне. На прошлой неделе в Италии тепловая волна достигла пика: 16 городов находятся в состоянии повышенной готовности. Все крупные города, предупреждены о жаре в пятницу и субботу министерством здравоохранения Италии, включая Флоренцию, Геную, Турин и Верону. Национальный пожарный корпус Италии заявил, что он участвовал в тушении 32 921 лесных пожаров с 15 июня по 21 июля. Большинство из них были в южных регионах Сицилии, Апулии, Калабрии и Лацио, вокруг Рима.

По данным специализированной европейской службы мониторинга Copernicus, пожары опустошили 27 571 гектар в этом году в Италии. Однако этот ущерб по-прежнему значительно отстает от ущерба в Испании, где сгорело 199 651 гектаров, или 149 324 гектара в Румынии. В Португалии сгорело 48 106 гектаров, а во Франции 39 904 гектара.



Япония не обращает внимание на всеобщую обеспокоенность. Это крайне безответственно, в связи с чем мы выражаем решительный протест, говорится в ноте, которую направил Китай по поводу плана по сбросу зараженной воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан. Данная проблема касается не только японской стороны. Мы настаиваем, чтобы Япония четко выполняла свои международные обязательства», - заявил официальный представитель дипведомства Ван Вэньбинь. Более одного миллиона тонн отравленной воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1», которая использовалась для охлаждения поврежденных реакторов, может попасть в океан. Также у специалистов возникает вопрос по рассеиванию этой воды, как далеко она уйдет с течениями.



Вышло новое исследование. После двух лет сбора проб воды для тестирования, команда из Эдинбурга обнаружила, что более 90 процентов всего атлантического планктона исчезло. Исследователи из Шотландии утверждают, что планктон Атлантического океана - микроскопические организмы, которые поддерживают жизнь в океане, в настоящее время в основном вымерли из-за стойкого химического загрязнения. По словам ученых, осталось всего несколько лет, прежде чем рыбы, киты и дельфины, которые полагаются на планктон в качестве пищи, сами вымрут. Загрязнение океана также связано с явлением, называемым «токсичной слизью».



«Разворачивается экологическая катастрофа», — говорят исследователи из Фонда глобального океанического экологического обследования (GOES).



«Мы считаем, что человечество может адаптироваться к глобальному потеплению и экстремальным изменениям погоды. Но человечество не переживет вымирания большинства морских растений и животных». Простым решением всего этого было бы прекратить производство токсичных сельскохозяйственных химикатов, фармацевтических препаратов и других ненужных ядов, которые разрушают планету, но это не то, что предлагается.



Фитопланктон играет важнейшую и незаменимую роль в поддержании всего живого на земле. Они подпитывают жизненный цикл океанов и, в конечном счете, жизненный цикл планеты. Они являются ключевым компонентом пищевой цепи, без которого многие виды не смогли бы выжить. Именно поэтому этот вопрос так актуален – ведь без планктона все формы жизни со временем погибнут.



Планктон состоит из миллиардов морских существ и растений, которые дрейфуют в течениях океанов и морей. Они имеют основополагающее значение для жизни на Земле, поскольку образуют нижнюю ступень пищевой цепи. Планктон потребляется крилем, который питается рыбой, обеспечивающей питание наземных животных, включая миллиарды людей.



Планктон требует правильных условий, чтобы выжить, одним из которых является слегка щелочная вода. Однако с годами наши океаны становятся все более кислыми. Каждый год судоходная отрасль выплескивает в моря 18 миллионов тонн тяжелого нефтяного топлива, которое распадается на крошечные частицы, токсичные для планктона.



По данным, озвученным главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, в 2021 году накопленный объем отходов в России достиг цифры в 53 млрд тонн. По итогам года было накоплено более 43 млрд тонн вскрышных пород, свыше 6 млрд тонн отходов от добычи металлических руд, почти 8 млн тонн составили отходы животноводства, остальные – буровые шламы и золошлаки, сказала глава ведомства.

«Восемь тысяч пирамид Хеопса можно построить из отходов, накопленных в России. Смотрите, у нас получается практически восьмое чудо света, в кавычках, конечно. Объем отходов не уменьшается», – подчеркнула она.



Проблема заключается в том, что у нас много предприятий, где оборудование работает еще с советских времен, и не обновлялось.



