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Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Теплицы из пластика являются сильнейшими загрязнителями почвы

, 13:44

Теплицы из пластика являются сильнейшими загрязнителями почвы
Фото: www.stockvault.net

На спутниковых снимках хорошо различимы сотни белеющих квадратных километров сельскохозяйственных угодий тепличных фермерских хозяйств. Теплицы более чем на 50% состоят из пластика, а иногда и выше, к которым применим термин «пластиковые моря».

Только за последнее десятилетие мир произвел пластика больше, чем за предыдущие сто лет, сообщает «Метеовести».

Океан, почва, воздух, осадки, ветра все это загрязнено и содержит в себе частицы микропластика, не считая скопившихся пластиковых свалок и пластиковых островов на воде.

Пластиковая плёнка используется в качестве покрытия для предотвращения роста сорняков, а пластиковые контейнеры задерживают влагу. Но только около 5% пластиковой плёнки перерабатывается, остальная же распадается на частицы, загрязняя почву. Прогнозируется, что к 2030 году мировой спрос на пластмассу, используемую фермерами, увеличится на 50%. В этот же спрос включаются теплицы.

Несмотря на широкое распространение тепличных хозяйств, проблема отсутствия переработки и утилизации пластиковых конструкций и всей пластиковой инфраструктуры (например, плёнок и контейнеров) до сих пор не решена. Отмечается массированное загрязнение почвы: пластик распадается и оседает в земле в виде кусочков разного размера; оттуда он частично после сильных осадков попадает в разные речные и грунтовые стоки.

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