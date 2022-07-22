Китай выразил протест Японии из-за одобрения плана по сбросу зараженной воды с АЭС «Фукусима»

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22 июля 2022, 18:33

Фото: Соцсети

Такое решение вызывает обоснованные опасения и у других государств, поскольку грозит загрязнением экологии Тихого океана, заявил официальный представитель дипведомства Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.

По словам китайского дипломата: «Япония не обращает внимания на всеобщую обеспокоенность. Это крайне безответственно, в связи с чем мы выражаем решительный протест. Данная проблема касается не только японской стороны. Мы настаиваем, чтобы Япония четко выполняла свои международные обязательства».

По мнению многих экологов, очень странно, что комитет по контролю за атомной энергетикой Японии одобрил план по сбросу в океан очищенной от радиации воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1», которая использовалась для охлаждения поврежденных реакторов.

К каким последствиям это может привести сказать трудно, но всё что выживет будет заражено и попадет в любом случае на стол к человеку, так как пищевая цепочка задействована, начиная от планктона до китов. Также у специалистов возникает вопрос по рассеиванию этой воды, как далеко она уйдет с течениями. А это более одно миллиона тонн отравленной воды.