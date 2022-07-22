Сравнения доисторических и современных лососевых указывают на уменьшение их размера и долголетия

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22 июля 2022, 17:51

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Сравнение верхнепалеолитных и современных лососевых позвонков с Пиренейского полуострова показывает, что для данного возраста наблюдается значительное уменьшение среднего размера тела среди атлантического лосося и бурой форели, населяющих самый южный ареал их эндемического распространения, сообщает «royalsocietypublishing.org».

Средний размер в возрасте был больше у доисторических образцов для всех возрастных классов во время пресноводной фазы их истории жизни.

Эволюция, вызванная рыболовством (отбор для меньших размеров), является очевидным объяснением наблюдаемого уменьшения размера тела рыбы, но недавние изменения в водной среде обитания, влияющие на рост, зависящий от плотности, нельзя исключать.

Воздействие рыболовства на обилие рыбы было огромным из-за увеличения промыслового давления и разработки более эффективных методов рыболовства. Эксплуатация является основной движущей силой эволюционных изменений среди популяций диких рыб, потому что рыболовство редко бывает случайным в отношении наследственных признаков истории жизни.

Например, многие рыбные промыслы не зависят от размера и, как правило, нацелены на более крупных, чем в среднем, особей, в то время как другие могут перехватывать особей только в определенное время или в определенных местах.

Кроме того, эксплуатируемые рыбы могут обладать особыми чертами, которые могут сделать их более или менее уязвимыми для рыболовства. Непреднамеренный отбор более мелких и молодых особей был продемонстрирован для многих видов рыб, как в морских, так и в пресноводных экосистемах.

В результате воспроизводство во многих эксплуатируемых запасах, как правило, зависит от все более мелких и молодых рыб.

Методы обнаружения такой эволюции, вызванной рыболовством (FIE), были разработаны только недавно, но рыба и моллюски были источником белка для человека на протяжении тысячелетий.

Воздействие промысла на моллюсков может быть обнаружено путем значительного уменьшения размеров раковин со времен верхнего палеолита.

Напротив, выборочная по размеру эксплуатация доисторических рыб редко демонстрировалась. Археологические костные останки, однако, предполагают существование устойчивого высокого промыслового давления в некоторых районах и указывают на то, что промысел, возможно, также был выборочным по размеру, нацеленным на более крупную и более старую рыбу. Анализы доисторических и современных образцов очень редки, но они могут дать уникальное представление о эволюции рыб и человеческом рыбном промысле.

Ученые проанализировали эволюцию размера лососевых на севере Пиренейского полуострова, ледникового рефугиума, особенно богатого доисторическими рыбными останками и где лососевые эксплуатировались более 40 000 лет.

Исследователи сравнили обратно рассчитанные размеры единственных лососевых, обитающих в регионе, атлантического лосося (Salmo salar) и бурой форели (Salmo trutta), выловленных во время верхнего палеолита, с современными образцами и оценили изменения в размерах в возрасте, чтобы сделать вывод о том, какое влияние, если таковое имеется, люди могли оказать на дикие популяции Сальмо.

Атлантический лосось и бурая форель являются факультативными анадромными, и поскольку мигрирующие особи, как правило, растут больше и быстрее, чем местные особи, исследователи рассматривали эти две истории жизни отдельно.

Сравнения археологических костей рыб с современными образцами показывают, что в возрасте североиберийского Сальмо со времен верхнего палеолита, во время пресноводной стадии произошло значительное уменьшение размеров. Для этого может быть несколько причин, в том числе FIE, приводящая к более мелким и молодым рыбам, и изменения окружающей среды, приводящие к более низкому росту.

Хотя провести различие между экологическими ограничениями и последствиями рыболовства нелегко, тот факт, что мы обнаружили уменьшение размера рыбы в возрасте, предполагает, что рыболовство, возможно, способствовало, по крайней мере частично, наблюдаемому фенотипическому сдвигу.