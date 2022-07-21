Из-за химического загрязнения исчезает атлантический планктон

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21 июля 2022, 18:08

Фото: Соцсети

Исследователи из Шотландии утверждают, что планктон Атлантического океана, микроскопические организмы, которые поддерживают жизнь в океане, в настоящее время в основном вымерли из-за стойкого химического загрязнения, об этом сообщает «naturalnews».

После двух лет сбора проб воды для тестирования команда из Эдинбурга обнаружила, что более 90 процентов всего атлантического планктона исчезло.

Ранее считалось, что с 1940-х годов численность популяции планктона сократилась примерно вдвое. 90-процентное сокращение значительно выше, чем это, и может указывать на событие уровня вымирания (ELE), которое в настоящее время находится в движении.

По словам ученых, осталось всего несколько лет, прежде чем рыбы, киты и дельфины, которые полагаются на планктон в качестве пищи, сами вымрут. Загрязнение океана также связано с явлением, называемым «токсичной слизью».

«Разворачивается экологическая катастрофа», — говорят исследователи из Фонда глобального океанического экологического обследования (GOES).

«Мы считаем, что человечество может адаптироваться к глобальному потеплению и экстремальным изменениям погоды. Мы считаем, что человечество не переживет вымирания большинства морских растений и животных».

Простым решением всего этого было бы прекратить производство токсичных сельскохозяйственных химикатов, фармацевтических препаратов и других ненужных ядов, которые разрушают планету, но, конечно, это не то, что предлагается.

Вместо этого «решение» проблемы стойких химических веществ заключается в введении налогов на выбросы углерода, запрете ископаемого топлива и ограничении выбросов парниковых газов от метеоризма коров. Иными словами, «зеленая» повестка дня вновь предлагается как единственный способ спасти наши океаны.

Фитопланктон, кстати, играет важнейшую и незаменимую роль в поддержании всего живого на земле. Они подпитывают жизненный цикл океанов и, в конечном счете, жизненный цикл планеты.

Они являются ключевым компонентом пищевой цепи, без которого многие виды не смогли бы выжить. Именно поэтому этот вопрос так актуален – ведь без планктона все формы жизни со временем погибнут.

«Планктон состоит из миллиардов морских существ и растений, которые дрейфуют в течениях океанов и морей», — сообщает Strange Sounds. «Категория охватывает огромное разнообразие видов, многие из которых микроскопические».

«Тем не менее, они имеют основополагающее значение для жизни на Земле, поскольку они образуют нижнюю ступень пищевой цепи. Планктон потребляется крилем, который питается рыбой, которая, в свою очередь, обеспечивает питание наземных животных, включая миллиарды людей.

Планктон требует правильных условий, чтобы выжить, одним из которых является слегка щелочная вода. Однако с годами наши океаны становятся все более кислыми, что зеленые обвиняют в использовании ископаемого топлива.

Другие факторы, подкисляющие наши океаны, включают химические вещества из косметики, пластмасс, солнцезащитных кремов, лекарств и удобрений.

«Этот напиток оказывается токсичным для подводной жизни, и как только вода достигает переломного момента кислотности, огромное количество планктона просто растворяется», — добавляет Strange Sounds.

«Каждый год судоходная отрасль выплескивает в моря 18 миллионов тонн тяжелого нефтяного топлива и распадается на крошечные частицы, токсичные для планктона».