Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,5 км

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21 июля 2022, 15:04

Фото: Соцсети

Сегодня утром из камчатского вулкана Шивелуч был зафиксирован выброс пепла на высоту 4,5 км, такие данные предоставили сотрудники управления МЧС.

По данным краевого управления МЧС, пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют, сообщает «kam24.ru».

Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Это один из крупнейших действующих вулканов на Камчатке приблизительно возрастом около 60 тысяч лет.