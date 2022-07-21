Плотина Глен-Каньон близка к закрытию, поскольку уровень воды в озере Пауэлл продолжает падать

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21 июля 2022, 14:24

Фото: Соцсети

Количество воды в водохранилище озера Пауэлл, питающее плотину Глен-Каньон США, падает до уровня «ниже, чем считалось возможным», до такой степени, что плотина может полностью прекратить производство энергии в течение года, сообщает «Сlimate.news».

Озеро Пауэлл, содержащее более 24 миллионов акров футов или примерно 2.96 * 1012 литров воды на полную мощность, помогает обеспечить жизненно важными запасами воды для 40 миллионов человек, живущих на юго-западе Соединенных Штатов. Озеро Пауэлл также является основным источником гидроэнергии, а вода, проходящая через плотину Глен-Каньон, питает восемь генераторов, которые производят дешевую и экологически чистую энергию для почти шести миллионов домов и предприятий в семи штатах.

Но уровень воды в озере Пауэлл быстро снижается. В настоящее время он составляет 28 процентов от своей полной мощности. Еще в марте уровень воды в водохранилище впервые упал ниже 3 525 футов. Эта точка считается критической буферной точкой для защиты способности плотины генерировать гидроэнергию.

Если уровень воды в озере упадет еще на 10 метров, плотина Глен-Каньон больше не сможет генерировать энергию для миллионов людей, которые полагаются на нее.

«Есть две высоты, о которых мы беспокоимся прямо сейчас», - сказал Джин Шоукрофт, генеральный менеджер Центрального округа охраны водных ресурсов штата Юта и комиссар реки Колорадо в штате Юта. «Первый составляет 1074,42 метра, второй — 1063,75 метров». Последнее, объяснил Шоукрофт, является точкой, в которой турбины на плотине Глен-Каньон будут отключены.

«Такого не было никогда с тех пор, как вода начала течь через турбины в 1960-х годах», - сказал он.

«Это гигантское предупреждение», - сказала Лиза Мейман, представитель Управления энергетики Западного региона, федеральной компании, которая обеспечивает гидроэнергетикой 15 штатов через 57 плотин, включая плотину Глен-Каньон.

«Быстрый упадок озера Пауэлл был удивительным. Нет никаких сомнений в том, что мы движемся к более сухому будущему».

Чтобы предотвратить закрытие плотины Глен-Каньон, Шоукрофт отметил, что власти, управляющие водой в различных штатах бассейна реки Верхний Колорадо, включая Колорадо, Нью-Мексико, Юту и Вайоминг, работают вместе, чтобы выпустить воду, чтобы помочь пополнить озеро Пауэлл.

С этой целью Шоукрофт сказал, что по крайней мере 500 000 акров воды было выпущено из водохранилища Пылающего ущелья, крупнейшего водохранилища в Вайоминге, Вода будет течь из водохранилища через северную Юту и вниз в озеро Пауэлл, где она будет собирать и удерживать плотину Глен-Каньон от закрытия.

Джек Стаусс из Института Глен-Каньона, некоммерческой организации, которая изучает каньон в течение почти 30 лет, сказал, что импорт воды из других резервуаров — это просто «простое переклеивание пластыря», которое не решит основные проблемы, которые привели к нехватке воды.

«Это полностью краткосрочные меры», — сказал Стаусс. «Пылающее ущелье имеет часть вместимости озера Пауэлл. Вы быстро осушите его».