В 29 российских городах проведут эксперимент по снижению опасных выбросов

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20 июля 2022, 13:15

Фото: Соцсети

В России началась подготовка к эксперименту по улучшению качества воздуха. Как отметил глава Минприроды Александр Козлов, программа будет состоять из четырех этапов и пройдет в 29 городах с 2023 по 2030 год, сообщает ТАСС.

В частности, целевым показателем будет снижение загрязняющих опасных веществ в два раза относительно 2020 года.

По словам Козлова, речь идет о 29 городах: Гусиноозерк, Селенгинск, Улан-Удэ в Бурятии, Махачкала в Дагестане, Кызыл в Республике Тыва, Абакан и Черногорск в Хакасии; Барнаул в Алтайском крае, Петровск-Забайкальский в Забайкальском крае, Ачинск, Лесосибирск и Минусинск в Красноярском крае, Уссурийск в Приморье, Комсомольск-на-Амуре и Чегдомын в Хабаровском крае, Астрахань в Астраханской области, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов в Иркутской области, Кемерово в Кемеровской области, Курган в Курганской области, Искитим в Новосибирской области, Новочеркасск и Ростов-на-Дону в Ростовской области, Южно-Сахалинск в Сахалинской области.

Министр отметил, что подготовка к эксперименту по улучшению качества воздуха в этих городах будет состоять из четырех этапов: проведение сводных расчетов, оценка рисков для здоровья людей, утверждение перечня квотируемых объектов, утверждение комплексных планов.