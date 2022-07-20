Подобно плавучему казино, плавучие клиники абортов будут находиться в федеральной воде вне досягаемости законов США

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20 июля 2022, 12:59

Фото: www.stockvault.net

Профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) предлагает построить новую плавучую клинику в Мексиканском заливе, чтобы обойти запреты на аборты на государственном уровне по всему Югу, сообщает «Natural news».

Мэг Отри, которая также является акушером-гинекологом в Центре женского здоровья Маунт-Сион, говорит, что она придумала эту идею, обдумывая способы помочь женщинам в южных «красных» штатах, которые не хотят детей или не планируют, но у которых больше нет такой возможности благодаря отмене Верховным судом дела Роу против Уэйда.

Подобно плавучему казино на речных лодках, плавучие клиники абортов Отри будут находиться в федеральной воде вне досягаемости законов штата. Согласно сообщениям местных СМИ, лодки будут предлагать хирургические аборты в первом триместре, контрацептивы и другие «уходы».

«В нашей стране произошло нападение на репродуктивные права, и я на протяжении всей жизни выступаю за репродуктивное здоровье и выбор», — сказала Отри Associated Press (AP). «Мы должны создавать варианты и быть вдумчивыми и творческими, чтобы помочь людям в ограничительных штатах получить медицинскую помощь, которую они заслуживают».

Конечно, Отри не желает вкладывать свои собственные деньги. Поэтому, она организовала сбор средств для проекта, который она странно называет «PRROWESS», сокращенно от «Защита репродуктивных прав женщин, которым угрожают государственные законы».

Как только деньги будут собраны, беременные женщины из таких штатов, как Алабама, Миссисипи, Луизиана и Техас, где аборты теперь частично или полностью запрещены, могут уплыть к речному судну и провести необходимые манипуляции.

В случае с Отри она уверена, что ее концепция речного судна для абортов будет успешной, с юридической точки зрения.

«Это более близкий и быстрый доступ для некоторых людей, особенно для работающих людей, которые живут в самой южной части этих штатов», — сказала она.

На данный момент идея Отри все еще находится в концептуальной фазе, поскольку ей еще предстоит выяснить много деталей, в том числе то, как беременные женщины доберутся до корабля, чтобы лечь под нож.

«После того, как США запретили убой лошадей, в группах спасения лошадей широко известно, что некоторые дельцы покупали лошадей на аукционах США, доставляли их в порт, грузили их на убойное судно, вывозили в международные воды, где они не регулировались законодательством США, и забивали лошадей на этом корабле», — написал кто-то комментарий в соцсетях об идее речного судна Отри.

В Мексиканском заливе есть две небольшие области, которые являются международными водами.