Две трети видов в мировой торговле акульими плавниками находятся под угрозой исчезновения

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20 июля 2022, 12:23

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Согласно новому исследованию, более 70 процентов видов, которые попадают в глобальную торговлю акульими плавниками, находятся под угрозой исчезновения, и акулы, живущие ближе к нашим береговым линиям, могут представлять наибольшую проблему для сохранения, сообщает «phys.org».

Команда международных ученых из США и Китая взяла образцы 9 820 обрезков плавников на рынках Гонконга — одного из крупнейших центров торговли акульими плавниками в мире.

С помощью небольшой детективной работы по ДНК они разгадали тайну того, какие плавники принадлежали к какому виду акул. Всего они обнаружили 86 различных видов. 61 из них, то есть более двух третей, находится под угрозой исчезновения.

«Чрезмерный вылов рыбы, скорее всего, является непосредственной причиной тенденций к снижению, которые мы наблюдаем в популяциях акул и скатов по всему миру», - сказал Диего Карденьоса Международный университет Флориды (FIU) и ведущий автор исследования.

«Тот факт, что мы находим так много видов, находящихся под угрозой исчезновения в глобальной торговле акульими плавниками, является предупреждающим знаком, говорящим нам, что международная торговля может быть основной движущей силой неустойчивого рыболовства».

В течение почти десяти лет Демиан Чепмен — директор Программы сохранения акул и скатов в Морской лаборатории и аквариуме Моте и адъюнкт-профессор в FIU — возглавлял совместную команду, в которую входит Карденьоса, для отслеживания и мониторинга глобальной торговли акульими плавниками.

На сегодняшний день они провели тестирование ДНК на около 10 000 мелких отходов, взятых из обработанных импортных плавников, продаваемых на рынках Гонконга и Южного Китая. Проект осуществляется в сотрудничестве с Ассоциацией BLOOM в Гонконге и Kadoorie Farm & Botanic Garden. Цель команды - лучше понять, какие виды находятся в торговле и насколько они распространены. Отслеживая это с течением времени, они смогут информировать лиц, принимающих решения, о том, насколько хорошо работают различные меры управления.

Исследование показало, что распространенными видами, которые попадают в торговлю плавниками, являются открытый океан или пелагические акулы, такие как синие и шелковистые акулы. Однако наибольшее количество видов в торговле обитает в прибрежных районах, в том числе черноперые, сумеречные, спиннерные и песчаные акулы. Исследователи предупреждают, что без управления многие прибрежные виды могут вымереть. Три прибрежных вида уже считаются вымершими — в странах, которые не регулировали промысел акул.

«Довольно много прибрежных акул, которых мы нашли в торговле, таких как мелкохвостые, широкоплавниковые, белохвостые и различные виды гончих акул, речных акул и мелких молотоголовых, перечислены как находящиеся под угрозой исчезновения или находящиеся под угрозой исчезновения, и все же нет никаких правил, защищающих их где-либо в их ареале обитания. Если соответствующие правительства не введутся в ближайшее время, мы, вероятно, испытаем волну вымирания среди прибрежных акул и скатов».

Одним из способов поощрения более эффективного управления видами является их включение в конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) — международное соглашение, направленное на защиту животных и растений от чрезмерной эксплуатации, обусловленной международной торговлей.