В Омске в выбросах ядовитого хлороводорода подозревают три предприятия

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19 июля 2022, 13:55

Фото: Соцсети

По данным службы Росприроднадзора начиная с конца июня в Омске зафиксировано почти десятикратное превышение допустимой концентрации ядовитого газа. Источниками выбросов хлороводорода могли стать три предприятия Омска - АО «Омский электромеханический завод», ООО «Алюком» и ПК «Алюком», сообщает ТАСС.

Хлороводород - бесцветный ядовитый газ, который при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы, может привести к смерти.

По данному факту Сибирским управление Росприроднадзора проводится внеплановая проверка.

Напоминаем, что в Омске периодически объявляется режим черного неба, а по загрязнениям воздуха, как сказала Виктория Абрамченко, город занимает пятое место.

На каждого жителя России в среднем приходится 152,6 кг вредных веществ в атмосфере.