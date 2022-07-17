Троекратный геоудар атакует земную магнитосферу и принесет метеопатам сильное недомогание

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17 июля 2022, 14:36

Фото: Соцсети

17 июля 2022 года Землю трижды за сутки атакует волна геоударов. Их активность принесет неприятные симптомы метеозависимости, которые вызовут слабость и головные боли, перепады давления. Особенно обстановка ухудшится к вечеру, ведь космический шторм атакует Землю с минимальным перерывом, сообщает «kurer-sreda».

Первая волна начнется с полуночи, вторая с 15 часов дня до 18 часов и вечерняя магнитная буря с 21 часа вечера до полуночи нового дня по московскому времени.

Сила геоударов оценивается в три балла.