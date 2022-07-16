Исследователи вытащили керн со дна Андского озера, раскрывающий 700 000 лет тропического изменения климата

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16 июля 2022, 14:51

Фото: Соцсети

Когда Марк Эбботт и его команда вытащили 300-футовое ядро грязи из дна озера высоко в перуанских Андах, он надеялся, что это может дать долгожданный проблеск последних 160 000 лет изменения климата. В этой озерной грязи команда из нескольких учреждений нашла подсказки о том, как изменение климата может повлиять на современный мир, пишет «eurekalert.org».

Вместо этого исследователи обнаружили, что на дне озера регистрируются приливы и отливы ледников в течение более 700 000 лет — самый длинный в истории ледниковый рекорд для тропиков и, среди самых длинных записей исторического климата.

«Это не похоже ни на что, что у нас было раньше», — сказал Эбботт, профессор геологии и наук об окружающей среде в Школе искусств и наук Кеннета Дитриха Университета Питтсбурга. «Теперь у нас есть наземная запись оледенения из тропиков, которая во многом равна нашим записям из ледяных шапок на полюсах и из океана, и этого действительно не хватает».

Исследователи десятилетиями знали, что озеро Хунин является редкой жемчужиной. Расположенное на высоте более 3 900 метров над уровнем моря в Андах, озеро отвечает всем необходимым условиям, чтобы архивировать меняющиеся ледниковые эпохи: оно достаточно близко к ледникам, чтобы улавливать осадок и воду, которая течет вниз по горам, но достаточно далеко, чтобы не быть захваченным самими ледниками с момента его образования. Избежав разрушения тысячелетиями взбивающегося льда, отложения озера остаются уложенными в порядке к тому году, когда они были заложены, как страницы книги по истории.

Однако на самом деле доступ к этой записанной истории занял у исследователей более 20 лет.

«Это далеко, высоко и трудно добраться», - сказал Эбботт, который также является директором Центра климата и глобальных изменений Школы Дитриха. «На озере нет лодок, и оно окружено болотами — это очень сложное место для работы с тяжелой техникой, поэтому были приложены огромные усилия, чтобы собрать это вместе».

С подробной записью изменения климата в тропиках команда смогла сравнить историю глобального изменения климата таким образом, который ранее был невозможен. История ледника, содержащаяся в ядре озера, соответствовала тем, которые были найдены в других местах, показывая примерно 100 000-летний цикл в количестве льда по всему земному шару. Но это также выявило некоторые курьезы.

«То, что мы попытались сделать здесь, это связать это с рекордами на полюсах и в океанах и посмотреть, как они меняются с течением времени», — сказал Эбботт. Например, «был период от 400 000 до 200 000 лет назад, когда казалось, что тропики влажнее, чем полюса».

Чтение записи означало разделение ядра длиной 300 футов на тысячи частей и тщательное сбривание и изучение слоев осадка. Состав слоя показывает, как он был сформирован — будь то ледники, шлифующие о скалы, или озеро, высыхающее, чтобы сформировать водно-болотное угодье, каждый процесс оставляет свой собственный след.

Анализ геохимических и магнитных свойств осадка позволил исследователям выяснить, как температура и осадки изменялись с течением времени. Команда также использовала несколько методов, в том числе радиоуглеродное датирование, выполненное геологией Питта и аспирантом по экологическим наукам Ариэль Вудс, чтобы определить, когда каждый слой был отложен.

Сравнение 700 000 лет изменения климата на озере Хунин с теми, которые были найдены в других частях мира, выявило закономерности, которые могут служить подсказками о том, чего ожидать, когда мир нагревается в 21-м веке. «Когда Арктика прогрелась, южные тропики резко высохли. Вы переносите тепло в южное полушарие, и муссон ослабевает, по сути, поэтому вы получаете очень сухие условия», — сказал Эбботт.

Это особенно примечательно из-за того, как много людей полагаются на предсказуемость муссонов для выращивания сельскохозяйственных культур. И это еще одно доказательство идеи, которая знакома любому, кто изучает климат планеты.

«Глобальный климат очень связан», - сказал он. «Если вы измените что-то в любой точке земного шара, вы увидите его последствия практически везде».