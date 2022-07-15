Дикие летучие мыши могут помнить звуки годами

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15 июля 2022, 10:55

Фото: eurekalert.org

Исследователь Мэй Диксон обнаружила, что летучие мыши, поедающие лягушек, могут распознавать рингтоны, указывающие на награду за еду, до четырех лет спустя, сообщает «eurekalert.org».

Есть определенные навыки, которые, как только мы их приобретаем, нам редко приходится переучивать их, например, ездить на велосипеде или смотреть в обе стороны, прежде чем перейти улицу. Исследователи, работающие в Смитсоновском институте тропических исследований (STRI), делятся первым отчетом о долговременной памяти у летучих мышей-лягушек (Trachops cirrhosus).

«Летучие мыши-лягушки являются отличным новым модельным организмом для изучения когнитивной и сенсорной памяти, — объясняет биолог М. Мэй Диксон, ведущий автор статьи, которая только что закончила докторскую степень в Техасском университете в Остине, — обучение играет большую роль в их жизни».

Способность летучих мышей учиться и сохранять информацию означает, что, когда они охотятся на лягушек, свою основную добычу, им не нужно постоянно переучиваться, какие лягушачьи звуки, указывают на то, что лягушка подходит для еды или наоборот ядовита или слишком велика для переноски.

Диксон и его коллеги обучили 49 диких летучих мышей реагировать на мелодии звонка мобильного телефона, воспроизводимые через динамики. Летучие мыши, реагирующие на два тона, каждый раз находили награду за приманку на динамике, но, когда они прилетали на три других тона, они никогда не были вознаграждены. Они быстро научились летать к динамику, когда мелодии звонка указывали на перекус, и не реагировать на другие тона. Затем летучие мыши были чипированы и выпущены обратно в национальный парк Соберания в Панаме.

Исследователи отловили восемь обученных летучих мышей через год, а затем четыре года спустя, и когда они снова включили экспериментальные звуки, летучие мыши узнали и отреагировали на два вознагражденных рингтона даже четыре года спустя.

Для сравнения, в эксперименте приняли участие 17 необученных летучих мышей-лягушек, которые обычно внимательно дергали ушами, но не летали под звуки.

Что касается включения музыки за которой не следовало вознаграждение и которую летучие мыши научились игнорировать, исследователи сыграли один из этих рингтонов с обученными когда-то летучими мышами, и шесть из восьми летучих мышей подошли к нему.

«Вполне возможно, что они помнят этот звук, но прошло достаточно времени, чтобы они решили проверить его еще раз», — сказал Диксон. «Или, возможно, они не могли вспомнить точную разницу между мелодиями звонка, и этот знакомый звук был достаточно близок к вознагражденному, поэтому они решили проверить и это. Что-то вроде обобщения памяти».

Чтобы убедиться, что летучие мыши не реагируют на каждый слышимый ими звук, играла разная музыка, и большинство летучих мышей не летали к нему, а лишь дергали ушами.

Этот эксперимент поднимает больше вопросов относительно того, как работает память у этих летучих мышей и других животных, включая метаболические затраты на запоминание. Ученых интересует объем памяти у животных и то, что вызывает долговременную или кратковременную память, какие условия способствуют для разной продолжительности памяти, что важно запомнить и забыть и почему.