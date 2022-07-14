Аудитор Счетной палаты Мамедов отметил высокий уровень загрязнения Арктической зоны России

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14 июля 2022, 12:20

Фото: Соцсети

Счетная палата РФ оценила уровень загрязнения Арктической зоны основываясь на предоставленных госорганами экологических данных с 2008-2021 год. После тщательного анализа, выводы напрашиваются сами, а именно что экологические проблемы в Российской Арктике остаются не решенными, пишет «РИА Новости».

«Несмотря на некоторое относительное снижение антропогенной нагрузки в Арктической зоне за последнее десятилетие, уровень загрязнения окружающей среды в этом регионе по-прежнему остается повышенным, а темпы образования и захоронения отходов производства и потребления не замедляются», — сообщил на коллегии аудитор Счетной палаты РФ Сергей Мамедов.

Острая проблема заключается в том, что до сих пор не работает и толком не разработана нормативная база по обращению с отходами. А учитывая особенности этого региона и трудность восстановления природы, и ее хрупкость – это серьезная экологическая проблема. По оценкам счетной палаты на ликвидацию только существующих свалок в Арктике необходимо более 17 миллиардов рублей.

Государство с 2013 года занимается решение экологических проблем Арктического региона, с момента принятия стратегии развития Арктики до 2020 года. Однако результаты проверки показали, что ни одно из запланированных в ней мероприятий не было выполнено в полном объеме, а это провал.