По меньшей мере четыре завода по производству природного газа взорвались в США с начала июня

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13 июля 2022, 15:02

Фото: Соцсети

Один из ведущих поставщиков услуг природного газа в стране загорелся в минувшие выходные в результате взрыва. ONEOK, Inc., крупномасштабный оператор основных систем сжиженного природного газа (ШФЛУ), практически лишился своего завода по фракционированию ШФЛУ в Медфорде, расположенном в штате Канзас. Потенциально это нарушит поток углеводородов в центры экспорта энергии на побережье Мексиканского залива в Техасе, сообщает «Natural News».

Ранее сообщалась, что в июне этого года, еще один крупный газовый терминал, принадлежащий Freeport Liquefied Natural Gas, также загорелся.

«На заводе к югу от города происходит активный инцидент, и мы просим всех жителей к югу от Мэйн-стрит эвакуироваться из своих домов и расположиться в здание государственной школы Медфорда», — объявил офис шерифа округа Грант.

Продукты ШФЛУ, с которыми работает ONEOK, широко используются во всех секторах экономики Соединенных Штатов. Сильно поврежденный завод по фракционированию компании разделяет ШФЛУ на различные продукты, включая этан, пропан, бутан и природный газ.

Согласно отчетам, продукты ШФЛУ используются в ресурсах для нефтехимических заводов, например, с целью выработки электроэнергии на электростанциях, создания топлива для приготовления пищи и смешивания топлива для транспортных средств.

С начала июня по меньшей мере четыре различных газовых объекта в США, взорвались или загорелись. Так, например взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Petro Star в Вальдесе, штат Аляска, 27 июня, взрыв трубопровода Energy Transfer в Уоллисе, штат Техас, 7 июля, объект Freeport 8 июня и вот сейчас новый пожар.

Техас в настоящее время находится в муках очень жаркого летнего сезона, что означает, что скоро техасцы могут столкнуться с большим количеством перебоев в подаче электроэнергии.

Кто-то из пользователей написал комментарий, что взрывы могут быть результатом необходимости запускать нефтеперерабатывающие заводы на 95-98 процентов от своих мощностей, «чтобы попытаться компенсировать идиотизм Байдена».