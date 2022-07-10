В Карабаше медные горы засадят яблонями

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10 июля 2022, 09:08

Фото: Соцсети

Программа рекультивации заброшенных хвостохранилищ еще советского периода идет во всю в Карабаше Челябинской области. Участки земли, сильно порыжевшие от длительного воздействия медного производства, засадят плодовыми деревьями, сообщает «URA.RU».

К разработке проекта Русская медная компания (РМК) привлекла ученых Челябинского госуниверситета (ЧелГУ). Первый этап консервации опасного хвостохранилища завершен. Сверху его покрыли суглинками, затем дренажным слоем и плодородным слоем сверху.

«Сейчас площадку засадили травой и перешли на хвостохранилище №3», — сообщила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

Принятая в 2018 году программа предусматривает два вида работ — экранирование отходов советского периода и засадка территории растительностью. Это создаст предпосылки для самовосстановления природы.

Стоимость рекультивации оценили в 2 млрд рублей, выделенных РМК. 80% технической подготовки на территории площадью в 220 га уже завершено. Впереди — биологический этап, когда посеянная трава и саженцы будут закрепляться на почве. Вместе с реконструкцией очистных сооружений это уже позволило снизить нагрузку на природу города в 20 раз.

Напоминаем, что в наследство от советских времен Челябинску достались несколько металлургических предприятий, построенных без учета экологических требований, что ставит регион практически на первое место по загрязнениям, после Норильска.

В городе и области периодически вводится режим «чёрного неба».

Снижение вреда — работа в принципе долгая, а теперь она, скорее всего, растянется, так ка дедлайн основного проекта «Чистый воздух» сместили с конца 2024 года на 2026 год.