Зимы в Москве стали более короткими, тёплыми и дождливыми

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9 июля 2022, 12:48

Фото: Соцсети

Метеорологи и специалисты, изучающие климат и погоду во всем мире перешли на новые климатические нормы. Ранее усредненные погодные данные рассчитывались из периода с 1961 по 1990 годы. Теперь в связи с климатическими изменениями усредненная цифра будет выводиться из предшествующих 30 лет, то есть с 1991 по 2022 год. В связи с этим, слово «аномалия» должно звучать намного реже, сообщают «Метеовести».

В России, после перехода на новые нормы, оказалось, что Московская зима, а в понятии метеорологов это период, когда среднесуточная температура воздуха оказывается устойчиво ниже отметки в ноль градусов, стала короче на декаду.

Заметно выросли и температурные показатели, причём зима «потеплела» наиболее сильно по сравнению с другими сезонами. Средняя температура воздуха в столице в течение календарной зимы теперь составляет −5,5 С, это на 2,2 градуса выше, чем за предшествующее 30-летие (−7,7 С). Что интересно январь – самый холодный месяц года в Москве, стал теплее сразу более чем на 3 градуса (3,1 С).

По количеству осадков в течении зимы тоже произошли изменения, их стало на 10 % больше – это примерно 148 мм за зимний сезон. Также увеличилась повторяемость осадков в смешанной фазе, в виде снега с дождём, ледяных дождей и гололёдных явлений.