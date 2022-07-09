Более 900 пожарных сражаются с огнем на юге Франции

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9 июля 2022, 11:52

Фото: Соцсети

За минувшую ночь огонь охватил более 600 гектаров в южном регионе Франции Гар. Более 900 пожарных при поддержке самолетов и вертолетов были развернуты в пятницу для борьбы с массивным пламенем, который далек от завершения, пишет «phys.org».

«Пожар продолжается в труднодоступных районах и свободно продвигаются дальше и это будет подвиг выносливости», — сказал Эрик Агринье, старший сотрудник пожарной службы.

По предварительным оценкам пламя не удастся взять под контроль до воскресенья из-за неблагоприятных погодных условий.

«Мы сжигаем некоторые части (леса), поэтому, когда огонь распространяется, он достигает уже сожженной зоны и замедляется, что облегчает его продвижение», - сказал Жак Пейджс, стоя перед линией пламени, освещающей смоляной лес.

Помимо личного состава на земле, два самолета сбрасывают воду с раннего утра.

Как и большинство участков страны, юго-восток Франции пострадал от засухи в этом году, увеличив риск пожаров.

Во время несезонной жары в прошлом месяце около 600 гектаров были сожжены в результате пожара, начатого обстрелом на армейском артиллерийском полигоне недалеко от средиземноморского портового города Марсель.

Пожарные в этом регионе Буш-дю-Рон были вызваны на 35 возгораний в четверг, многие из них близки к населенным пунктам.

Пожарная служба заявила, что тысячи гектаров сильно лесистых земель находятся под угрозой, поскольку ветры с порывами до 80 км / ч раздувают пламя через высохшие деревья.