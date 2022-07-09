РФ принимает псевдонаучную западную «зеленую» доктрину, как программу, вопреки интересам страны?

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

9 июля 2022, 10:49 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

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Сейчас все страны запада активно внедряют политику так называемого «зеленого» энергоперехода и отказ от ископаемого топлива, мотивируя это антропогенным влиянием человека на глобальное изменение климата на Земле. Под эту доктрину Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) «подгоняет» выбросы углекислого газа и метана исключив водяной пар (основной парниковый газ). Делается это для того, чтобы угодить политике коллективного Запада, при этом грубо попирая науку и здравый смысл. На противодействие потеплению климата направлено Парижское соглашение по климату и концепция «зеленого» энергоперехода. А признанные Западом необразованные климатические экоактивисты типа Греты Тумберг, в среде здравомыслящих людей в России получили термин «Гретинизм».



К счастью, в связи с нарастающим конфликтом между Западом и РФ и практически полным разрывом отношений, включая науку и культуру, у России пропала необходимость подтверждать фальшивые гипотезы и публиковаться в псевдонаучных западных журналах с индексированием WoS (Web of Science) и Scopur для международного признания.

По мнению ведущего научного сотрудника МГУ имени М.В. Ломоносова, к. г. н. Валерия Федорова концепция «зеленого» энергоперехода является климатическим фрагментом западной политики доминирования, направленной на сдерживание использования ископаемых энергетических ресурсов России и, тем самым, на противодействие ее социально-экономическому развитию. Научные статьи с доказательствами несостоятельности «зеленой» энергетики и теории антропогенного изменения климата публикуются российскими и некоторыми зарубежными учеными. Но, это, похоже не аргумент, для некоторых российских чиновников, продвигающих совершено не состоятельную с научной точки зрения западную концепцию «углеродного следа».

Чтобы разобраться в проблеме регулирования парниковых газов в России, необходимо вернуться к истории проблемы. Мы участвовали в конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 1992 года. Так вот, подписав её Россия взяла на себя обязательства по ограничению выбросов парниковых газов к 2000 году на уровне 1990 года. Затем появился Киотский протокол, благодаря которому принцип 16 РИО-92 - «загрязнитель платит», был подменен принципом «плати и загрязняй». Прослеживается четкая стратегия США и Европы по обрушению цен на углеводороды на мировых рынках «углеродным налогом». Правда пока мы видим хаус и обратную реакцию стоимости такого энергоперехода.



По данным Валерия Федорова температурный режим Земли, в основном, определяется двумя природными факторами. Во-первых, это следствие повышения приходящей от Солнца радиации. Во-вторых, потепление обусловлено так называемым парниковым эффектом, при этом главным парниковым газом является не углекислый газ, а водяной пар. Годовой приход коротковолновой солнечной радиации на верхнюю границу атмосферы или поверхность Земли в среднем составляет 5,49•10 в 24 степени Дж, что превосходит все мировые ресурсы НВИЭ (невозобновляемых источников энергии). Другими словами, если за год сжечь все прогнозируемые запасы ископаемого топлива – а это порядка 6000 Гт в пересчете на углерод, то энергетически это будет намного меньше, чем приход энергии от Солнца.

Поскольку 99% общего содержания СО2 имеет естественное происхождение, сокращение антропогенной составляющей не будет иметь климатического эффекта.

Содержание такого парникового газа как метан составляет всего несколько миллиардных частей в единице объема воздуха (0,00018%), то есть в 220 раз меньше общего содержания СО2.



Углекислый газ - один из газов, всегда присутствовавший в земной атмосфере Земли, после того, как она стала планетой, пригодной для жизни. Колебания концентрации углекислого газа не наносят никакого вреда с точки зрения экологии.



В журнале «Энергетическая политика» подробно обосновывается «Политические и экономические аспекты концепции «зеленого» энергоперехода». Валерий Федоров подсчитал, что расходы на реализацию проекта энергоперехода будут составлять от 100 до 150 трлн долларов. Это стоимость доступного человечеству сокращения содержания СО2 в атмосфере на 0,655 ppm. При том что на сегодняшний день содержание углекислого газа составляет - 413 ppm. Он и многие другие ученые, изучающие проблему климата в один голос говорят о нецелесообразности данного проекта.

Для Земли в целом к 2100 году ожидается рост аномалии – увеличение приповерхностной температуры воздуха (относительно 2020 г.) на 1,03 C, для Северного полушария – на 1,31 C, для Южного – на 0,74 градуса Цельсия. И это не имеет практически никакого отношения к деятельности человека.

Российские учёные как 40 – 50 лет назад, так и в наши дни указывают на иллюзорность чистоты и эффективности так называемой «зелёной энергетики». Выдающийся российский учёный физик, лауреат Нобелевской премии Петр Капица, в своё время, предсказывал навязывание «зелёной» энергетики западом – всему миру, под предлогом борьбы с выбросами парниковых газов в атмосферу, чтобы предотвратить глобальное потепление климата на нашей планете. Уже тогда Капица считал «зеленую» энергетику бесперспективной, а западных дельцов считал наживающимися на научном обмане мошенниками.



Сегодня проект «зеленого» перехода как никогда ярок и направлен против энергетических преимуществ нашей страны, под предлогом борьбы с глобальным потеплением климата.