Микропластик обнаружен в мясе, молоке и крови сельскохозяйственных животных

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8 июля 2022, 16:27

Фото: Соцсети

Впервые сообщается о загрязнении микропластиком говядины и свинины. Пластик также обнаружен в молоке и крови сельскохозяйственных животных. Ученые выявили микропластик в 75% протестированных мясных и молочных продуктах из супермаркета от голландских фермеров, пишет «Тhe guardian».

Частицы микропластика также были обнаружены в каждом образце протестированного корма из гранул для животных, что указывает на явный путь загрязнения. Продукты питания были упакованы в пластик, что является еще одним возможным маршрутом.

Исследователи VUA впервые сообщили о микропластике в крови человека в марте, и они использовали те же методы для тестирования продуктов животного происхождения. Обнаружение частиц в крови показывает, что они могут путешествовать по телу и оседать в разных органах.

Влияние пластика на здоровье человека или сельскохозяйственных животных пока неизучено, но исследователи обеспокоены тем, что микропластик вызывает повреждение клеток человека в лаборатории, а частицы загрязнения воздуха, как уже известно, попадают в организм и вызывают миллионы ранних смертей в год. Известно, что некоторые дикие животные также страдают от микропластика.

Огромное количество пластиковых отходов сбрасывается в окружающую среду, а микропластик загрязняет всю планету, от вершины Эвереста до самых глубоких впадин океанов. Уже было известно, что люди потребляют крошечные частицы через пищу и воду, а также вдыхают их.

Семь из восьми образцов говядины и пять из восьми образцов свинины были загрязнены. «Остается неизвестным, существуют ли какие-либо потенциальные токсикологические риски этих результатов», — говорится в докладе. Сельскохозяйственные животные и мясо еще не были протестированы в других странах, но микропластик был зарегистрирован в купленном молоке в Швейцарии в 2021 году и фермерском молоке во Франции.